獲「國會女股神」加持 這家AI醫療公司暴漲逾35％

前美國眾議院議長裴洛西（Nancy Pelosi）因精準投資眼光，在社群媒體被奉為美國「國會女股神」。（路透）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕獲社群媒體奉為「國會女股神」的美國眾議院前議長裴洛西（Nancy Pelosi）近日被爆出買入AI醫療股Tempus AI的的買權（Call Option）。受消息激勵，Tempus AI週二（21日）股價暴漲35.5%，創下該公司去年6月上市以來的最大單日漲幅。

綜合媒體報導，裴洛西因精準投資眼光，在社群媒體被奉為美國「國會女股神」，其投資狀況長期受到外界注目。

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根據國會議員交易紀錄披露，裴洛西在去年12月中旬至今年1月中旬期間進行了多項交易，當中包含買入50份2026年1月到期的Tempus AI買權。

Tempus AI週二也宣布，將在美國全國範圍內推出其AI驅動的個人健康管家應用程式「Olivia」。

報導指出，Olivia應用程式旨在集中並使患者的健康相關數據可操作化，標誌著Tempus AI在通過技術推進精準醫療和患者護理方面邁出了重要一步。

受上述利多消息激勵，Tempus AI週二（21日）股價暴漲35.5%，收在47.64美元，盤後續漲逾15%，股價突破54美元。

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