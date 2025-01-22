股匯不同調！ 關稅威脅再起，新台幣隨亞幣由升轉貶（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國股市對新任總統川普新政反應正面，四大指數全數收紅，連動台股今日開高走高，惟川普關稅戰威脅再起，人民幣走貶，新台幣匯價早盤亦由升轉貶，中午暫時收在32.794元、貶值2.9分，台北外匯經紀公司成交量4.89億美元。

川普就任演講雖未提要對中加徵關稅，一度使亞洲股匯市振奮，認為美、中在兩國元首通話後，川普還推遲了抖音禁令，提議合資，意味美中破冰有望，不過，隨後川普就兌現了要對加拿大、墨西哥課徵25%關稅諾言，當外界以為川普可能會暫時放過中國一馬，外電報導，川普正在考慮於2月1日起對中加徵10%關稅。

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關稅戰再起，今日中、港股市慶祝行情嘎然結束，台股則是受到美股連動，即使今日台股封關後，接下來將會有10個交易日停止交易，仍舊有不少投資人願意抱股過年甚至外資還持續加碼。

惟新台幣匯市表現與台股顯不同調，台幣昨日早盤先是強升1.58角，午後升幅收斂大半，但終場仍是收紅，今日以32.7元、升值6.5分開出後不久隨即豬羊變色，10點過後由升轉貶，目前回測32.8元關卡。

觀察主要亞幣，人民幣匯價一改昨日強勢，今日中間價雖然還是調升，代表中國官方仍意圖維穩，但市場不買帳，目前人民幣在岸價、離岸價紛紛貶至7.28價位。

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