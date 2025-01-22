黃仁勳在台人氣旺到外媒關注！曝造就「仁來瘋」背後有「貼心舉動」

輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台期間，所到之處皆受到如搖滾巨星般的熱情接待。（法新資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳訪台期間，所到之處皆受到如搖滾巨星般的熱情接待，也引起外媒關注，並分析為何他能在台灣颳起「仁來瘋」（Jensanity、黃仁勳的英文名為Jensen）。

科技媒體《Tom's Hardware》報導，雖然黃仁勳是世界上最富有的人之一，但他與其他矽谷億萬富翁不同的是，他與民眾的關係有多密切。文章舉例，2023年底，有人發現他在越南吃街頭小吃，並參加河內的1場活動。

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此外黃仁勳本月19日抵台後，原本預計晚間要逛逢甲夜市品嘗美食，結果到現場後遭大量民眾包圍，場面一度失控，最終什麼都沒吃就離開了。

文章還指出，上週六黃仁勳在台灣松山區「磚窯古早味懷舊餐廳」，宴請供應鏈廠商高層，包含台積電（2330）董事長魏哲家、鴻海（2317）董事長劉揚偉、廣達（2382）董事長林百里、和碩（4938）董事長童子賢等逾30位科技業大老都有出席。

黃仁勳在與台灣供應鏈高層們聚餐時，看到守候多時的群眾，不只出來發香腸和芝麻包，也送1000元的黃氏紅包給小朋友，並與一些民眾合影。

文章指出，正是黃仁勳這些貼心小舉動，使他深受台灣人民的喜愛，也是為何他能在台掀起「仁來瘋」的原因。

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