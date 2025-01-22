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土銀插旗澳洲布里斯本 打造第9個海外據點

2025/01/22 11:20

土銀插旗澳洲布里斯本，打造第9個海外據點（土銀提供）土銀插旗澳洲布里斯本，打造第9個海外據點（土銀提供）

〔記者陳梅英／台北報導〕搶攻新南向商機，土地銀行於澳洲布里斯本設立新分行，土銀總經理張志堅去年12月23日帶團前往視察籌設情形，今日（22）順利開業，成為土銀第9個海外據點。目前土銀正規劃申設東京分行，藉此擴大海外金融版圖。

澳洲為我國前十大貿易夥伴，澳洲出口肉類、農產品至臺灣，我國則出口高科技產品至澳洲，形成雙邊互補互惠的經貿關係，另臺澳雙邊投資金額皆為新臺幣上千億元規模，顯見臺澳的經濟往來相當熱絡。

土銀指出，布里斯本分行成立後初期業務將聚焦於法人放款、存款及外匯服務，且同步發展貿易融資等多元金融服務。客戶對象除了臺商及華人企業外，亦將拓展至澳洲本地企業及駐澳跨國公司。

未來，土銀布里斯本分行將成為促進臺澳經濟與貿易交流的重要橋樑，並為當地企業、外資企業及華人社群提供多元化的金融解決方案，支持客戶在澳洲的業務成長與發展。

土銀在國內擁有148家分行，海外設有9個據點，包含洛杉磯、香港、新加坡、上海、紐約、天津、武漢、布里斯本分行與吉隆坡辦事處，刻正規劃申設東京分行，藉此擴大海外金融版圖，進一步強化土銀在國際市場之獲利動能。

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