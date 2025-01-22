借貸成本攀升 達里歐警告：英國正走向「債務死亡螺旋」

橋水創辦人達里歐警告，英國可能正在走向「債務死亡螺旋」。（路透資料照）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕全球最大對沖基金「橋水基金」創辦人達里歐（Ray Dalio）警告，英國可能正在走向「債務死亡螺旋」，必須依靠借入愈來愈多的資金，來應對不斷上升的利息成本。

《金融時報》報導，達里歐表示，最近英國公債市場的拋售，加上英鎊一波一波的疲軟，表明市場正在努力消化自去年10月的預算案，以及英國更高的借貸需求。年度利息支出不斷增加，加上需要以更高借貸成本展延債務，這兩者綜合下來的結果，造成了自我強化週期的風險。

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達里歐受訪時提到，這看起來像是正在形成「債務死亡螺旋」，不是需要增加貸款來清償必須償還的債務，就是需要擠出其他支出，或是需要更多的稅收。

達里歐表示，市場動盪反映出英國公債的供需問題。達里歐也提到，美國也透露出類似的跡象，表明市場可能會開始難以消化其借貸需求，並稱，解決美國債務負擔是總統川普（Donald Trump）第2個任期的首要任務。

儘管各國央行持續降息，但近幾個月以來，全球公債拋售潮，導致英國、美國等大型經濟體的借貸成本飆升。由於全球債權拋售，加上對英國經濟的擔憂，英國10年期債殖利率從9月中旬的3.75％，到1月初升至4.93％，達16年高點，本週則略為回落。美國10年期債殖利率達4.62％。

達里歐指出，當你必須借錢來償債，且利率上升，導致償債支出增加，因此你需要借更多的錢來償還債務時，就進入了市場所謂的「死亡螺旋」之中。隨著這些風險的增加，每個人都認為需要以更高的利率，介入更多的資金，進而形成自我強化的債務惡化循環。

英鎊和公債的拋售，也讓人回憶起英國前總理特拉斯（Liz Truss）執政時期出現的市場危機，達里歐在當時寫道，市場暴跌「表明無能」。不過也有投資人認為，這波拋售規模並沒有當時那麼大、那麼劇烈，但由於借貸成本達到金融危機後的高位，英國政府本月被迫捍衛其經濟計劃。

達里歐呼籲美國和英國政府，將赤字降至GDP的3％，美國預計今年赤字將維持在GDP的6％以上，英國這一財政年度的赤字則將達4.5％。一些分析師警告，大幅削減支出或新稅收將損害各國的經濟成長，並打擊財政。

達里歐坦言，削減預算赤字確實會抑制經濟成長和通膨，但將推動利率下降，而較低的利率在減少預算赤字的同時，具有很大的刺激作用。

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