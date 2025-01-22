社群媒體巨頭爭奪收購TikTok 全球第一YouTuber「野獸先生」宣布競標

知名網紅野獸先生（MrBeast）率先在社群平台X上宣布收購TikTok之意向，其律師向CNN證實此非玩笑之談。（法新社）

蔡百靈／核稿編輯

〔即時新聞／綜合報導〕美國最高法院近日支持聯邦法律，要求TikTok母公司字節跳動必須出售其在美業務，否則將面臨全面禁令。此舉引發多方收購勢力角逐，一場社群媒體巨頭的爭奪戰正式展開。

據CNN報導，事件源於美國政府對TikTok的國家安全疑慮，認為中國企業字節跳動可能對美國用戶資料安全構成威脅。在最高法院裁決後，TikTok曾一度於美國地區下線，平台向用戶顯示無法使用的訊息。隨後，美國總統川普簽署行政命令，將禁令生效時間延後75天，為各方尋求解決方案爭取時間。

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目前已有多個實力雄厚的買家表態有意收購。知名網紅、號稱全球第一YouTuber「野獸先生」（MrBeast）率先在社群平台X上宣布收購意向，其律師向CNN證實此非玩笑之談，MrBeast已與多位億萬富翁會面，準備提出正式收購方案。

另一支強勁競購團隊是由Employer.com創辦人Jesse Tinsley領軍的投資者集團，成員包含多位機構投資者與富豪。該團隊承諾，若收購成功將維持TikTok現有營運模式，確保1.7億美國用戶權益不受影響。

值得注意的是，由《鯊魚坦克》名人奧利里（Kevin O'Leary）與億萬富豪Frank McCourt組成的「人民的TikTok競標」團隊也加入戰局。該團隊更獲得Guggenheim Securities及網際網路之父Tim Berners-Lee的支持，展現強大實力。

關於收購金額，業界估計TikTok在美資產價值（不含演算法）約在400億至500億美元之間。然而，由於演算法是TikTok的核心資產，實際交易金額可能更高。McCourt團隊曾評估TikTok資產價值約200億美元，但目前各方均未公開具體出價。

市場也傳出中國官方考慮將TikTok部分股權售予科技大亨馬斯克的消息，但此說法尚未獲得CNN證實。字節跳動雖曾表態無意出售，但在75天期限壓力下，可能不得不做出重大決策。

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