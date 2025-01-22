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3分之2養牛戶虧損！中國牛肉價格跌至2019以來最低

2025/01/22 10:57

大量進口牛肉湧入需求放緩的中國市場，導致當地牛肉價格跌至2019年以來最低水位。（歐新社資料照）大量進口牛肉湧入需求放緩的中國市場，導致當地牛肉價格跌至2019年以來最低水位。（歐新社資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕創紀錄的進口牛肉湧入需求放緩的中國市場，衝擊當地養牛戶，導致中國牛肉價格跌至2019年以來最低水位，增加了當局採取措施限制貿易的風險。

《彭博》報導，根據本週公佈的海關數據，作為全球最大紅肉進口國，中國在2024年進口了287萬噸紅肉，比前年增加5％。隨著民眾消費水準提升，消費者享受牛排、火鍋等產品，帶動中國對牛肉的需求在過去半世紀暴增近40倍。

但根據大宗商品產業數據服務商《我的鋼鐵網》（Mysteel）報告顯示，由於手頭拮据的消費者削減開銷，去年中國牛肉消費量有所下滑。

隨著中國強化與巴西、阿根廷的貿易外交關係，中國人更青睞相對便宜的牛肉，取代了部份來自美國、澳洲價格更高的肉品，在疫情顛覆全球供應鏈後，政府考慮自給自足，中國本土牛肉產量也一直在增加。政府數據顯示，這樣的趨勢導致過去幾年中國牛肉批發價降了20％。

荷蘭合作銀行（Rabobank）資深分析師潘晨軍（Pan Chenjun）表示，進口影響很大，但過去幾年中國本土生產也擴張過快，基本上整體供應量增加了很多，但消費量卻沒有增加這麼多。

中國畜牧業協會在去年底表示，國內大約3分之2的養牛戶正面臨虧損，其中一些已退出產業。如果不加以控制，這種趨勢可能會威脅到產業的永續性，導致政府去年呼籲地方當局向農民提供補貼。

隨著牛肉價格持續下跌，中國商務部上（12）月底宣佈進行調查，以確定進口增加是否損害了當地生產商，中國商務部表示，調查可能在8個月內結束，但也可能延長。

根據美國農業部數據，去年中國牛肉消費量當中，進口牛肉佔了約30％，任何保護主義措施都會損害巴西生產商的利益，巴西近一半的牛肉都出口到中國，其他還有阿根廷、澳洲和美國。

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