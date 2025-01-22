川普上任首日特赦「這1人」來頭不小 ! 部分迷因幣直接飆升

外媒報導，2011年在暗網創建全球最大的比特幣市場的烏布利希獲川普特赦。（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）在重回白宮第1天，就簽署百項行政命令，其中最令加密市場關注的，是「暗網絲綢之路創辦人烏布利希（Ross Ulbricht）」是否將獲川普特赦。《CNN》報導，川普週二宣布，他已赦免絲綢之路創始人烏布利希。

《路透》報導，川普表示，赦免烏布利希是「全面且無條件的」。《Time》指出，川普也稱「對烏布利希的監禁，是荒謬的」。

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在此消息曝光後，加密貨幣領域幾款以烏布利希特為原型設計的加密貨幣價格瞬間飆高。據報導，一款名為Ross Ulbricht的加密貨幣價格瞬間爬升96%，而迷因幣「$ROSS」價格則是直接翻了2.2倍、市值一度突破4300萬美元（約新台幣14.1億元）。

據了解，烏布利希在比特幣價格僅為0.5美元（約新台幣16.39元）時，推出了全球最大的比特幣市場，創建了「絲綢之路（Silk Road）」。該平台除了強迫必須要使用Tor進行訪問外，同時還設定僅支援比特幣作為交易媒介，這一切都是為了保持網站的隱匿性。

據報導，絲綢之路快速成為暗網上最大的電商交易平台，佔據了當時全球比特幣交易量的90%，其中約18%的毒品買家，是透過這個平台完成交易。

專家指出，絲綢之路是一個幾乎可以買賣任何東西的市場，到了2012年，該平台的年交易金額已達到2400萬美元，而這個平台只接受比特幣作為支付方式。若以當時比特幣每枚12美元（約新台幣393.5元）的價格計算，這相當於每年200萬枚比特幣。️

在烏布利希被美國逮捕時，該網站大約17.5萬個比特幣被美國政府掌握在手中；2014年美國法警局網站拍賣了近3萬個比特幣。

烏布利希於2014年8月21日正式被起訴，罪名為洗錢、電腦入侵、串謀販毒。美國法院後續於2015年5月29日判處其雙重無期徒刑，40年內不得假釋。即便身陷囹圄，他仍以間接方式推動了比特幣的普及。在2021年透過在監獄的影片，在邁阿密的比特幣大會上發表主題演講。

專家指出，美國政府拍賣了烏布利希所持有的比特幣，這件事情也成為比特幣產業走向主流化的關鍵，被視為一個標誌性的事件，而美國政府在某種程度上，承認了這個行業的合法性。倘若當時烏布利希沒有被抓，就没有後來趙長鵬和幣安的故事了。

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