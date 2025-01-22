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全球市值王寶座易主！輝達以3.45兆美元再次超越蘋果

2025/01/22 08:23

全球市值王寶座易主！輝達以3.45兆美元再次超越蘋果（取自網路）全球市值王寶座易主！輝達以3.45兆美元再次超越蘋果（取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕輝達（NVIDIA）再次奪下全球市值王寶座，輝達週二（21日）股價大漲逾2%，市值衝到3.45兆美元，而蘋果（Apple）則因股價下挫逾3%，市值回落到3.37兆美元，將市值王寶座拱手讓給輝達。

輝達股價繼2023年上漲239%後，2024年再漲171%，而2025年，隨著週二上漲2.27%，累計今年來股價上漲約5%，其股價收140.83美元，市值來到3.45兆美元（約新台幣113兆）。

反觀蘋果，在2024年上漲約30%，今年股價跌跌不休，今年迄今已下跌11%，週二股價收跌3.19%，報222.64美元，市值降到3.37兆美元（約新台幣110兆）。

CNBC報導，輝達股價上漲反映出對該公司人工智慧晶片的需求旺盛，而輝達擁有圖形處理單元（GPU）的絕大多數市佔，這對於開發和部署OpenAI的ChatGPT 等人工智慧軟體至關重要，儘管營收成長放緩，但最近1個季度仍幾乎翻了1倍，達到350.8億美元。

至於蘋果，則是第1家達到1兆美元、2兆美元和3兆美元市值里程碑的公司，隨著輝達飆漲，市值暴增，並在去年6月首度超越蘋果，奪下市值王，11月再次超越蘋果，而週二隨著股價上漲，又再度拿下市值王寶座。

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