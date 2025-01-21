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金管會通過富邦投信併日盛投信

2025/01/21 21:16

金管會今宣布通過富邦投信合併日盛投信，合併後的資產管理規模市佔率6.88%，排名第5。（資料照）金管會今宣布通過富邦投信合併日盛投信，合併後的資產管理規模市佔率6.88%，排名第5。（資料照）

〔記者吳欣恬／台北報導〕金管會今宣布通過富邦投信合併日盛投信，合併後的資產管理規模市佔率6.88%，排名第5。富邦金控子公司富邦投信去年11月11日宣布將以18.03億至20.44億元的現金收購日盛投信。

金管會證期局副局長黃厚銘表示，富邦投信為擴大整體規模經濟與效益，以現金為對價吸收合併日盛投信，富邦投信為存續公司，日盛投信為消滅公司，合併後有助於整合資源及提升市場競爭力並降低營運成本，提供客戶更優質多元的產品與服務。

黃厚銘說，員工安置計畫與先前富邦金控合併日盛金控相同，保障工作權3年，也有留任獎金。兩家公司合併後員工人數共314人，募集基金達97檔，資產管理規模市佔率由原6.22%擴大至6.88%，維持第5。

至於合併基準日，金管會表示，富邦投信雖然已送件，但還要經過金管會核准，所以還未對外說明。

富邦投信表示，雙方合併後將有助於富邦投信擴大投資操作人才庫、優化資本運作效率，並強化業務銷售動能，提升整體規模經濟，提供雙方客戶更優質多元的産品與服務。

富邦投信董事長黃昭棠指出，此次合併，從產品面來看，富邦投信與日盛投信在產品線上具互補性，富邦投信長期積極耕耘ETF產品線，提供投資大眾多元性投資解決方案，並積極發展新種創新商品如主動式ETF、多重資產ETF，及未來基金架構的不動產投資信託業務（REITs）；日盛投信則在主動式及貨幣市場基金上有亮眼的表現，預期合併後，結合主被動投資人才將成為公司發展資產管理雙引擎，強化富邦投信市場競爭力。

黃昭棠表示，從通路面來看，在長期積極耕耘ETF下，除了與各大券商通路緊密合作外，借重日盛投信在多家銀行通路的長年經營，服務觸角更擴大，進而帶動資產規模持續成長。

黃昭棠進一步表示，在合併基準日前，將致力於雙方系統妥善接軌相關事宜，且不損及富邦投信及日盛投信所有受益人的權益，積極看待合併效益，相信未來在合併後，可發揮投信産業合併的價值與綜效。

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