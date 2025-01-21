伺服器回台增產促海外生產比降至48.6％ 寫15年來新低

川普1.0啟動美中貿易戰，促使台商回流生產，我國外銷訂單2024年全年海外生產比48.6%，是2010年以來最低，寫15年來新低。（路透）

〔記者廖家寧／台北報導〕川普1.0啟動美中貿易戰，促使台商回流生產，又順應到AI趨勢，資訊通信產品、特別是伺服器，持續提高國內生產比。經濟部指出，2024年全年海外生產比48.6%，是2010年以來最低，寫15年來新低。

經濟部統計處長黃于玲指出，2024年12月外銷訂單海外生產比48.2%，較上年同月下降0.3個百分點，寫歷年同月2009年以來最低，2024年全年海外生產比48.6%，是2010年以來最低，寫15年來新低。

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至於川普2.0回歸宣示要將製造業拉回美國本土，是否會影響海外生產比的波動？黃于玲指出，仍端視川普關稅政策的國家別與項目、對象，目前關稅政策細節仍未發布，這部分仍有待觀察；對於廠商而言，廠商要決定要在哪裡生產，不外乎成本、利潤的考量，關稅就是影響成本因素之一，除關稅外，也還會評估其技術是否適合落地，才會進行綜合考量。

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