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中信成長高股息ETF前進泰國 發行連結基金

2025/01/21 20:18

「中信成長高股息ETF」（00934）透過連結基金（Feeder Fund）架構輸出海外，在泰國發行首檔臺灣主題基金。（業者提供）「中信成長高股息ETF」（00934）透過連結基金（Feeder Fund）架構輸出海外，在泰國發行首檔臺灣主題基金。（業者提供）

〔記者陳永吉／台北報導〕為呼應金管會推動臺灣成為亞太資產管理中心之目標，在臺灣證交所集團與中信投信共同推動下，由證交所旗下臺灣指數公司授權「臺灣優選成長高股息指數」予中國信託集團旗下泰國基金管理公司LHF，預計1月於泰國發行連結「中信成長高股息ETF」（00934）之連結基金（Feeder Fund），基金名稱預訂為「LH台灣成長高股息基金」（LHTWGHD），創下臺股ETF以連結式基金於泰國發行銷售的首例，有助壯大臺股ETF規模及投信國際化發展。

證交所表示，此次將「中信成長高股息ETF」（00934）透過連結基金（Feeder Fund）架構輸出海外，在泰國發行首檔臺灣主題基金，彰顯三大意義，包括台灣資本市場表現亮麗吸引海外投資人關注，其次是國內ETF市場蓬勃發展、有利向海外推廣，以及有助於增加臺灣股市知名度。

證交所指出，國內ETF市場由2020年到2024年總規模由新臺幣1.74兆元增加至6.38兆元，成長近2.7倍，且投信力求創新，臺灣ETF商品十分多樣化，此次中信成長高股息ETF（00934）追蹤「臺灣優選成長高股息指數」兼具成長與股息特色，與傳統股息型商品不同，中信投信掌握泰國於2023年開放Feeder Fund可連結臺股ETF之契機，於泰國市場發行連結基金，有助於增加臺灣股市知名度，及國內ETF創新產品名揚海外。

未來臺灣ETF產品有望藉此方式進一步開拓海外市場，為國內投信業的國際化布局開創契機。

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