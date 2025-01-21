晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

郭智輝視察春節整備情形 確保國人水電油無虞

2025/01/21 16:52

經濟部長慰勞台電、中油及台水公司值勤人員。（資料照）經濟部長慰勞台電、中油及台水公司值勤人員。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝於20日、21日，前往台電興達電廠、台水大湳淨水場進行視察，同時前往中油公司LNG第三接收站關注工程最新進展，深入了解春節期間的供電與供水準備工作。他除感謝台電、中油及台水公司在確保穩定供電、供油、供水，也強調各級主管應加強重點安全管理，確保民眾在春節期間能夠用電用水無虞。

郭智輝聽取台電關於興達電廠的運營報告，關注現有燃煤機組將自2023年起逐步退役的情況，以及新建燃氣發電工程的進展，台電表示，將會如期如質完成燃氣機組商轉；中油報告截至1月18日，LNG第三接收站測試運轉前的工程準備進度已達97.51%，今年3月底可望開始進氣測試。

郭智輝對台電、中油在穩定國內能源供應方面的努力表示肯定，尤其是在政府推動能源轉型政策下，興建各項燃氣基礎設施過程中所面臨的挑戰，未來這些措施將為國家的能源穩定奠定更堅實的基礎。

台水也報告今年春節供水的應對措施，將加強所轄設施及資訊安全管理，成立春節供水緊急應變小組，並設立1910全天候客服中心，以確保今年春節供水更加穩定。

另外，針對今清晨嘉義及台南地區發生地震，郭智輝也感謝台水徹夜快速搶修，穩定地方用水。郭智輝也期許台水在114年能透過降低成本及提升供水品質與提供加值服務，持續努力提高經營績效，並針對績效表現優異的同仁，給予更多的獎金鼓勵。

郭智輝提到，近期認知作戰樣態多元，台水於春節期間應特別留意不實訊息散布並予以即時澄清，也要加強內部安全管理，以確保供水安全及穩定。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財