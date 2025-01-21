郭智輝視察春節整備情形 確保國人水電油無虞

經濟部長慰勞台電、中油及台水公司值勤人員。（資料照）

〔記者林菁樺／台北報導〕經濟部長郭智輝於20日、21日，前往台電興達電廠、台水大湳淨水場進行視察，同時前往中油公司LNG第三接收站關注工程最新進展，深入了解春節期間的供電與供水準備工作。他除感謝台電、中油及台水公司在確保穩定供電、供油、供水，也強調各級主管應加強重點安全管理，確保民眾在春節期間能夠用電用水無虞。

郭智輝聽取台電關於興達電廠的運營報告，關注現有燃煤機組將自2023年起逐步退役的情況，以及新建燃氣發電工程的進展，台電表示，將會如期如質完成燃氣機組商轉；中油報告截至1月18日，LNG第三接收站測試運轉前的工程準備進度已達97.51%，今年3月底可望開始進氣測試。

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郭智輝對台電、中油在穩定國內能源供應方面的努力表示肯定，尤其是在政府推動能源轉型政策下，興建各項燃氣基礎設施過程中所面臨的挑戰，未來這些措施將為國家的能源穩定奠定更堅實的基礎。

台水也報告今年春節供水的應對措施，將加強所轄設施及資訊安全管理，成立春節供水緊急應變小組，並設立1910全天候客服中心，以確保今年春節供水更加穩定。

另外，針對今清晨嘉義及台南地區發生地震，郭智輝也感謝台水徹夜快速搶修，穩定地方用水。郭智輝也期許台水在114年能透過降低成本及提升供水品質與提供加值服務，持續努力提高經營績效，並針對績效表現優異的同仁，給予更多的獎金鼓勵。

郭智輝提到，近期認知作戰樣態多元，台水於春節期間應特別留意不實訊息散布並予以即時澄清，也要加強內部安全管理，以確保供水安全及穩定。

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