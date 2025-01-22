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台股今日重點

2025/01/22 07:05

加權指數週二（21日）漲33.19點，收2萬3300.01點。（歐新社資料照）加權指數週二（21日）漲33.19點，收2萬3300.01點。（歐新社資料照）

1.台股週二（21日）指數開盤跌0.33點，以2萬3266.49點開出，在電子熄火，塑化、橡膠、觀光等傳產也走跌，所幸金融光電、鋼鐵、航運等類股逆揚，早盤指數在平盤附近震盪，不過，11點半過後，在台積電買盤進場，股價紅，加上聯發科一路走強，指數紅翻黑，一度漲逾百點，不過，尾盤晶圓雙雄賣單調節，終場指數漲33.19點，收2萬3300.01點。

2.美國總統川普（Donald Trump）上任首日宣布一系列新措施，外界認為川普的貿易措施未如原先預期這般激進，美股4大指數今天收盤齊揚，道瓊工業指數甚至大漲逾500點。

道瓊工業指數勁揚537.98點或1.24%，收報44025.81點。

標普500指數小漲52.62點或0.88%，收在6049.28點。

那斯達克指數大漲126.58點或0.64%，收19756.78點。

費城半導體指數上揚68.76點或1.29%，收5378.50點。

3.金管會宣布通過富邦投信合併日盛投信，合併後的資產管理規模市佔率6.88%，排名第5。富邦金控子公司富邦投信去年11月11日宣布將以18.03億至20.44億元的現金收購日盛投信。

4.老牌家電廠大同（2371）宣布現金減資。大同發言人丁爾昆於重訊記者會中宣布，為提升股東權益報酬率，擬辦理現金減資，減資金額約11.7億，消除股份約1.17億股，減資比例為5%，每股將退還0.5元。

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