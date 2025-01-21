終止連2黑！外銷訂單去年5895.4億美元 史上第3高

2024年全年接單金額5895.4億美元，接單金額是歷年第3高，年增5.1%，2024年全年成功翻紅，終止連2黑。（記者廖家寧攝）

〔記者廖家寧／台北報導〕經濟部統計處今（21日）公布2024年12月外銷訂單金額529.2億美元，年增20.8%，是連10紅；2024年全年接單金額5895.4億美元，接單金額是歷年第3高，年增5.1%，2024年全年成功翻紅，終止連2黑。

統計處長黃于玲表示，隨全球經濟穩步成長，人工智慧、高效能運算及雲端產業等商機發酵，加上各國積極擴充半導體產能，以及農曆年前客戶備貨效應，致去年12月外銷訂單529.2億美元，較上月增1.2%，較上年同月增20.8%。

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按貨品別觀察，新興科技應用需求強勁，持續推升電子及資訊通信產品接單成長，分別年增33.5%、24.3%；光學器材因農曆年前客戶備貨需求，帶動面板接單成長，加上光學檢測及量測設備接單續增，年增17.7%。

傳統貨品因新興科技應用需求熱絡，帶動半導體設備接單成長，機械年增6%；塑橡膠製品因農曆年前客戶備貨需求增加，年增5.5%；基本金屬及化學品因海外同業低價搶單，分別年減4.5%、0.6%。

12月外銷訂單海外生產比48.2%，較上年同月下降0.3個百分點，主因海外生產比較高的資訊通信產品廠商提高國內生產所致。

展望未來，黃于玲指出，第1季為電子產業傳統淡季，加上全球經濟前景仍受川普新政經貿政策及地緣政治風險等不確定性因素影響，恐抑制外銷接單成長動能，但高效能運算、人工智慧等新興科技應用持續擴展，對我國半導體先進製程及伺服器等供應鏈需求熱絡，均有助於延續外銷接單動能。

預估今年1月外銷訂單金額落在445至465億美元，月減15.9%至月減12.1%，年減8.1%至年減4%。

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