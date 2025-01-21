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名師解盤》容逸燊：封關倒數 可適度調節持股

2025/01/21 15:55

啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）啟發投顧副總容逸燊。（業者提供）

啟發投顧副總 容逸燊 

台北股市封關倒數第2天上漲33點，站穩月線之上，由於即將進入農曆新年假期，量能縮到2550億，近期股市圍繞川普上任後政策，川普就職後，宣布將對加拿大、墨西哥課徵關稅，唯獨中國並沒有推出明確方案，預估還在和中方談判中，包含川普說，在上任後可能到中國訪問，讓今天全球股市都鬆了一口氣，包含美元指數也往下走弱，過去一段時間，對於通膨過度擔憂的10年債殖利率，也往下回落到4點多%，近期在美元走弱預期之下，台幣走升使外資開始回補，外資淨空單已經降到3.5萬口之下，明天馬上封關了，有這樣避險狀況。

中長期來說，還是跟著美股科技股財報，以及全球資金動向再走，所以看到指數封關之前，仍然是在23500點之下整理，但在黃仁勳來台過後，比較老的AI伺服器類股像廣達、鴻海，沒有再繼續往下探低了，權值股台積電穩在1100元之上，今天是金融類股支撐盤面，可以看到封關前丙種賣壓告一段落，指數相對維持強勢，甚至轉往偏低基期的，像是鋼鐵、塑化等股票，鋼鐵類股部分，中鋼大漲2.8%，大成鋼漲近2%。

進入到新的一年，有些股票基期過高的，封關之前可以適度調節，內資操作為主的CPO股票一樣續強，包含4979華星光拉出漲停，4977眾達跟4908前鼎，漲幅都在6個百分點之上，黃仁勳上次來台，也點出CPO實際應用在AI伺服器可能還需要一段時間，建議比較偏高檔，內資色彩比較重的股票，可以高檔封關前去調節，另外低基期，不管像是塑化、鋼鐵，或消費電子部分，後續如果在中國市場復甦，對於電子產品補助，都有利於消費性電子低檔復甦。

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