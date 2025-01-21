專業濾材廠凱舟加碼投資高雄6億 進駐橋科設營運總部

專業濾材廠凱舟進駐橋科設營運總部。（高市經發局提供）

〔記者葛祐豪／高雄報導〕為拓展歐美醫療市場，專業濾材廠凱舟公司進駐橋頭科學園區，預計加碼投資6億元，興建總面積約1公頃的營運總部，今（21）日舉行動土典禮，預計於2026年底完工投產。

凱舟公司在高雄經營近20年，隨著營運規模擴大，位於仁武600坪的舊有廠區已不敷使用。今天動土典禮現場，包括凱舟董事長張敏華、南科管理局長鄭秀絨、高市經發局副局長林廖嘉宏、台南市議長邱莉莉、中山大學半導體學院院長黃義佑、台灣經濟研究院副院長周霞麗等多位貴賓，共同為新廠祈福起鏟。

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凱舟位於橋科的營運總部，預計於2026年底完工投產，屆時新增員工規模將達到200人，朝向2030年突破10億營業額的目標邁進。

凱舟董事長張敏華表示，凱舟自2005年成立以來，以「提供化繁為簡的客製化精準綠能水過濾方案」為核心理念，致力於為世界各地提供優質的淨水濾材產品，由一般家用及商用濾水，逐步升級成為醫療專用沖洗用無菌水，及高階實驗室超純水解決方案。

高雄市經發局指出，市府去年12月啟動「智慧高雄燈塔計畫」，攜手與NVIDIA、中華電信、鴻海及Linker Vision，建立生成式主權AI平台，未來將致力與高雄的四大醫學中心合作，發展智慧醫療應用，在亞灣區凝聚全球第一座生成式AI醫療產業生態系聚落；凱舟積極朝精準健康領域發展，此時加碼投資高雄打造企業總部，是正確選擇。

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