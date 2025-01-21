川普上任 劉鏡清：世局多變 企業及早做準備

國發會主委劉鏡清表示，對於美國關稅政策，目前對台灣還是利大於弊；但他也提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普1月20日就職，國發會主委劉鏡清表示，對於美國關稅政策，目前對台灣還是利大於弊；但他也提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。

劉鏡清受訪時提到，川普政策目前主要兩個方向：一是用調高關稅逼對方談判，另一則AI科技的禁令。

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在關稅部分，他說明，像是預計2月1日對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，以及要求歐洲向美國購買油品，不然要調關稅。根據劉的觀察，此項政策重要目的包括把國際原油價格往下拉，讓俄羅斯和中東的資金比較緊；以及促進美國國內汽車產業的就業。

劉鏡清提到，在關稅政策的影響下，看到滿多台商陸續離開中國，不是內銷為主的，多數都在移動，返台資金增加1千多億。但他也說，如果美國要對全球增稅，勢必把匯率拉高以抵銷加稅帶來的影響，但需要時間。

在AI科技禁令的部分，則對台灣幫助比較大。他指出，美國透過AI禁令，維繫美國AI實力並打壓中國AI，像是光通訊模組，很多訂單由中國往台灣移轉，使得台灣光模組廠商這幾個月股價拉非常高。

劉鏡清認為，AI禁令持續下，台灣科技業應是很大受惠者。他強調，非紅供應鏈的機會點，台商要抓住，未來世局多變，中國的產品沒通路，會往世界去跑，產生市場擠壓效果。而台灣企業唯一能做的，就是及早作準備，成本要更低、效率要更高、品質要更好、附加價值要增加，才能因應未來變化。

他談到，川普上次任期就可看到，過去貨物上船之後就由買方負責，包含報關會稅務。關稅調高後出現3種狀況：有底氣的公司，稅金仍由客戶解決；競爭力普通的公司，客戶來談可否雙方分攤關稅；最差的就是賣方被迫接受賦稅，關鍵在企業本身競爭力的狀態。

劉鏡清認為，企業只要維繫競爭力的強度，面對危機都不是危機，而是商機。他分享，以前在業界，他喜歡這種環境的到來，因為會讓弱者更弱，強者更強。他勉勵企業應該抓住機會，正面思考，才有機會讓企業永續賺到錢。

對於川普上任後新政策對台灣的影響，他表示，目前仍維持利大於弊，一定會有受到傷害的地方，但會有更多利益在台灣這邊，很多供應鏈是跟美國整合，目前對我們來講狀況是有利的。

他也提到，在中國的台商目前分兩種，外銷為主的明顯在往外移動，內銷為主的還專注在中國內銷市場。移出的金額是比較高的，他認為還會有5成左右的廠商移出。他分享，有些認識的企業過去會認為，在中國設廠好不容易穩定，不願意再移動，在川普上次任期還增加投資，但最近因為要調高對中國關稅，也都在移動。

劉鏡清指出，關稅造成很大風險，很少企業能撐得住6成關稅，會讓美國客戶放棄。川普上屆任期提高關稅的品項，都已不再是中國對美國出口的品項，不是產業外移，就是別的供應商取代，這也是中國對美國貿易出口值剩16.7%的原因。

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