晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 財經政策

川普上任 劉鏡清：世局多變 企業及早做準備

2025/01/21 15:03

國發會主委劉鏡清表示，對於美國關稅政策，目前對台灣還是利大於弊；但他也提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。（記者吳欣恬攝）國發會主委劉鏡清表示，對於美國關稅政策，目前對台灣還是利大於弊；但他也提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。（記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普1月20日就職，國發會主委劉鏡清表示，對於美國關稅政策，目前對台灣還是利大於弊；但他也提醒國內企業，關鍵在於本身的競爭力，未來世局多變，要及早做好準備。

劉鏡清受訪時提到，川普政策目前主要兩個方向：一是用調高關稅逼對方談判，另一則AI科技的禁令。

在關稅部分，他說明，像是預計2月1日對加拿大和墨西哥徵收25%關稅，以及要求歐洲向美國購買油品，不然要調關稅。根據劉的觀察，此項政策重要目的包括把國際原油價格往下拉，讓俄羅斯和中東的資金比較緊；以及促進美國國內汽車產業的就業。

劉鏡清提到，在關稅政策的影響下，看到滿多台商陸續離開中國，不是內銷為主的，多數都在移動，返台資金增加1千多億。但他也說，如果美國要對全球增稅，勢必把匯率拉高以抵銷加稅帶來的影響，但需要時間。

在AI科技禁令的部分，則對台灣幫助比較大。他指出，美國透過AI禁令，維繫美國AI實力並打壓中國AI，像是光通訊模組，很多訂單由中國往台灣移轉，使得台灣光模組廠商這幾個月股價拉非常高。

劉鏡清認為，AI禁令持續下，台灣科技業應是很大受惠者。他強調，非紅供應鏈的機會點，台商要抓住，未來世局多變，中國的產品沒通路，會往世界去跑，產生市場擠壓效果。而台灣企業唯一能做的，就是及早作準備，成本要更低、效率要更高、品質要更好、附加價值要增加，才能因應未來變化。

他談到，川普上次任期就可看到，過去貨物上船之後就由買方負責，包含報關會稅務。關稅調高後出現3種狀況：有底氣的公司，稅金仍由客戶解決；競爭力普通的公司，客戶來談可否雙方分攤關稅；最差的就是賣方被迫接受賦稅，關鍵在企業本身競爭力的狀態。

劉鏡清認為，企業只要維繫競爭力的強度，面對危機都不是危機，而是商機。他分享，以前在業界，他喜歡這種環境的到來，因為會讓弱者更弱，強者更強。他勉勵企業應該抓住機會，正面思考，才有機會讓企業永續賺到錢。

對於川普上任後新政策對台灣的影響，他表示，目前仍維持利大於弊，一定會有受到傷害的地方，但會有更多利益在台灣這邊，很多供應鏈是跟美國整合，目前對我們來講狀況是有利的。

他也提到，在中國的台商目前分兩種，外銷為主的明顯在往外移動，內銷為主的還專注在中國內銷市場。移出的金額是比較高的，他認為還會有5成左右的廠商移出。他分享，有些認識的企業過去會認為，在中國設廠好不容易穩定，不願意再移動，在川普上次任期還增加投資，但最近因為要調高對中國關稅，也都在移動。

劉鏡清指出，關稅造成很大風險，很少企業能撐得住6成關稅，會讓美國客戶放棄。川普上屆任期提高關稅的品項，都已不再是中國對美國出口的品項，不是產業外移，就是別的供應商取代，這也是中國對美國貿易出口值剩16.7%的原因。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財