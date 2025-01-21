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大埔地震30分鐘後「國道竹北段」塞到紫爆 ! 網笑：工程師全體on call

2025/01/21 13:33

中埔地震發生後30分鐘，「國道竹北段」塞車出現紫爆。（擷取自網路）中埔地震發生後30分鐘，「國道竹北段」塞車出現紫爆。（擷取自網路）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕嘉義中埔、台南在今（21）日凌晨0時17分發生芮氏規模6.4地震，之後仍是餘震不斷。在地震發生後不久，1名網友在PTT發一則關於「竹北怎麼了？」的貼文，直指竹北國道現在超熱鬧，居然出現「紫爆」現象，貼文曝光後掀起網友討論「應該是工程師們出門了」。

據報導，嘉義中埔於21日凌晨發生地震後，1名網友看了高速公路的即時路況，發現凌晨0時47分國道一號靠近竹北的交流道居然塞車了，該不會這驚天一震，設備工程師通通出籠，趕回廠區修機台。

在台南科學園區裡的台積電、聯電等大廠也因地震發生被迫停機，廠商們連夜搶修復原。

此貼文曝光後，網友紛紛表示「這是地震晚點名」、「可能才剛到家，就要馬上回去了」、「南科台積工程師表示： 我的年假泡湯了」、「全台灣最怕遇到地震的一群人」、「剛上床就被叫醒回公司吧」、「你以為年薪300萬輕鬆賺嗎」。

不過，也有網友指出「是不是道路施工」、「這感覺是車禍事故？」「這個比較像車禍吧」、「那個交流道本來就這樣了」。

台積電人力資源副總何麗梅曾在受訪時表示，如果發生地震，所有台積電工程師都知道，他們必須盡快回到公司，當時的時間是幾點都不重要，就算是半夜他們也得回來。

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