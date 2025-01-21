川普2.0風暴 勤業眾信：台灣可受惠轉單效應 估今年IPO衝70家

川普2.0來襲，勤業眾信表示，台灣或可從轉單效應中受益。（記者鄭琪芳攝）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕美國總統川普正式宣示就職，力行美國優先（America First）、徵收關稅與製造業復甦等政策，全球預計再度颳起「川普2.0風暴」。勤業眾信聯合會計師事務所表示，2025年是川普2.0政策關鍵元年，台灣資本市場挾強勁成長力道，掛牌家數有望衝刺達70家，企業如何在供應鏈新局定位突圍、穩操勝券，將是今年最大的課題。

勤業眾信總裁柯志賢表示，美國將對加拿大和墨西哥進口商品加徵25%關稅，並研議取消中國永久正常貿易關係地位（PTNR），可能導致中國平均關稅升為60%，國際經貿版圖再掀波瀾。聚焦台灣，進口美國產品的關稅可能由3%增加至10%，參考最近期公布的資訊，台灣對美國出口額已超越中國（不含香港）表現，對美貿易順差也持續擴大，但此態勢可能引起更高關稅的政策壓力，增加台灣出口商品成本負擔。

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美國關稅調整可能對全球GDP帶來負面影響，但在供應鏈重整的趨勢下與相對較低關稅的優勢影響下，台灣或可從轉單效應中受益。勤業眾信認為，川普重返政壇後，台灣在全球經濟重整的賽局中，可善用先進製程半導體產業鏈戰略價值，加深台美合作；但仍須關注台美租稅協定的進展，若能有感降低企業稅負，將提升雙邊經濟合作競爭力。

勤業眾信國際租稅負責人徐有德表示，川普致力於縮小美國與其他國家的貿易逆差，延續首次任期的「美國優先」原則，以更「右傾」的態度推行新政。有鑑於美國傳統製造業的外移問題，川普執政下將高機率再次祭出高關稅及進出口管制措施，藉此促進關鍵技術和製造能力回流，重振美國產業競爭力。

另，為應對美國境內失業率與通膨問題，川普計畫延長並擴大「減稅與就業法案」（TCJA），透過稅改獎勵企業投資及研發，對在美國生產製造的企業，除了將公司所得稅自現行21%降至15%外，更提議恢復100％的獎勵性折舊政策，同時擴大研發支出費用的稅務優惠。

川普政府對半導體、電動車、電池及太陽能等關鍵供應鏈的政策主軸，偏向「回流美國本土」，與拜登政府推動的「友岸外包」截然不同，政策轉變對台灣電子製造及半導體產業的國際布局產生深遠影響。從川普上屆任期的「離開中國」到即將到來的「前進美國」；台灣雖因先進製程技術領先，具備一定程度的價格轉嫁能力，但仍面臨川普政府可能要求先進製程提前遷至美國的壓力。

徐有德表示，日前台美租稅協定法案在美眾議院火速壓倒性通過、台美21世紀貿易倡議，以及拜登總統卸任前的AI晶片出口管制政策，皆顯示台美關係緊密合作的基調。台灣雖看似處於不可控的國際情勢震盪中，只要順應趨勢，重新錨定全球定位，充分利用政策帶來的市場潛能，轉危為機。

勤業眾信策略、風險與交易服務營運長潘家涓指出，川普2.0推動全球供應鏈朝「分散式短鏈」模式發展，並加速「綠地投資」進程，企業逐步在需求地建設生產與物流基礎設施。受川普上屆任期高關稅政策影響，中國對美國出口額下降700億美元，台商因轉單效應受益，對外投資力度顯著提升。

根據統計，截至2024年11月，台商對外投資總額達280億美元，主要集中於美國及新加坡、越南、馬來西亞、泰國及印度等東南亞地區；同時，根據2020年以來台灣上市櫃公司海外投資數據，不同產業呈現明顯的區域布局偏好，逐漸形成東南亞、美國及日本的區域供應鏈聚落。

勤業眾信表示，透過全球產業聚落的建構，台商不僅鞏固國際競爭優勢，也為未來的市場拓展奠定堅實基礎；但須注意墨西哥、泰國、斯洛維尼亞、奧地利及加拿大位列「川普風險指數」前5名，可能面臨報復性經濟措施的潛在風險，審慎制定投資策略以應對挑戰。

勤業眾信歸納，川普2.0時代「關稅壁壘、貿易戰、供應鏈重整、政策不確定」成為四大關鍵字，牽動全球未來幾年的主要變數。多年來，台灣企業歷經國際政局變化洗禮，打造轉型升級的驅動力，2025年台灣資本市場將迎來掛牌豐年，衝刺掛牌70家的佳績。

柯志賢分析，2024年台灣資本市場展現出強勁的活躍動能，全年新掛牌上市櫃企業高達65家，募資金額高達突破576億元，雙雙創下10年來新高；與2023年的42家新掛牌企業及379億元募資金額相比，增幅分別達55%及52%，彰顯台灣資本市場在全球經濟變局的穩定性與韌性。

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