震後台積電最新聲明：人員皆安全無虞 廠區結構安全無虞

震後台積電最新聲明指出，人員皆安全無虞 廠區結構安全無虞（資料照）

〔記者洪友芳／新竹報導〕針對南臺灣地震，晶圓代工龍頭廠台積電（２３３０）發出最新聲明指出，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，並於凌晨1時許全數完成清點，確定人員皆安全無虞，各廠區也已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。同時，公司建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後今日照常施工。

台積電表示，台灣於今（21）日0時許經歷芮氏規模6.4地震，公司位於南部科學園區的晶圓廠區測得最大震度為5級、中部科學園區廠區最大震度為4級、新竹科學園區晶圓廠區（含龍潭及竹南）最大震度為3級。

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台積電指出，為確保人員安全，各廠區依公司內部程序啟動相關安全預防措施，部分中部及南部廠區在第一時間進行人員疏散，並於凌晨1時許全數完成清點，確定人員皆安全無虞，各廠區也已完成建築震後損害檢查，確認結構安全無虞逐步回線。同時，公司建廠工地未受影響，於震後環境安全檢查後今日照常施工。

台積電強調，目前各廠區供水、電力、工安系統及營運正常，各項細部檢查與詳細影響評估作業持續進行中。

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