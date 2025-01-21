0121南部地震造成災損 稅捐減免3步驟一次看

今日凌晨南部地震造成災損，南區國稅局表示，將秉持從寬、從速、從簡原則，主動協助及輔導受災民眾申報各項稅捐減免。（南區國稅局提供）

〔記者鄭琪芳／台北報導〕財政部南區國稅局表示，今日凌晨嘉義縣大埔鄉、台南市楠西區地震全台有感，民眾若因此造成財產損失，南區國稅局將秉持從寬、從速、從簡原則，主動協助及輔導受災納稅義務人申報各項稅捐減免。

南區國稅局說明，個人或營利事業因地震造成財產損失時，記得把握災損減免三步驟，「拍照存證」、「檢附文件」及「申請減免」，並於災害發生後30日內，報請轄區稅捐稽徵機關辦理相關事宜，國稅局並提供所得稅、營業稅、貨物稅及菸酒稅等稅目之減免規定請民眾參考。

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南區國稅局強調，民眾除了可以臨櫃辦理與書面郵寄申請，也可至財政部稅務入口網（https://www.etax.nat.gov.tw）線上申請稅捐減免，快速又省時。民眾若對災害損失稅捐減免的規定或申請方式有不明瞭事項，可至南區國稅局網站（https://www.ntbsa.gov.tw/）災害損失報備專區查詢，或於上班時間就近向所在地稅捐稽徵機關詢問、撥打免費服務專線「0800-000321」。

財政部國產署也表示，0121地震造成災害，為協助國有地受災承租戶儘速重建家園，對於地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，已責成所屬南區分署嘉義辦事處及台南辦事處主動採行下列措施：1.主動造具出租清冊，送災害防救機關查明房屋受損情形，據以辦理國有基地租金減免事宜。2.國有基地承租戶有災後修復地上房屋需要，即核發土地使用權同意書協助辦理。3.暫緩辦理災區的承租戶欠租催繳及占用戶使用補償金追收作業。

國產署表示，若嘉南地區國有土地受災承租戶對租金減免或家園重建有不明瞭的地方，可就近向國產署南區分署嘉義辦事處（聯絡窗口：劉又瑞股長；電話：05-2718165轉301）及台南辦事處（聯絡窗口：楊曉苓股長；電話：06-2111818轉301）查詢或撥打國產署免費服務電話「0800-357-666」。至其他地區如有地震造成國有土地上房屋毀損、不堪使用或居住者，也可就近洽國產署轄區分署、辦事處詢問。

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