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川普未立即加徵關稅！美元跳水、台幣勁揚逾1角

2025/01/21 11:32

川普未立即加徵關稅！美元跳水、台幣勁揚逾1角 （記者陳梅英攝）川普未立即加徵關稅！美元跳水、台幣勁揚逾1角 （記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕美國新任總統川普20日就職首日對於先前信誓旦旦加徵關稅一事並無具體動作，美元跳水重貶逾1%，一度失守108大關，新台幣兌美元匯率一早升勢凌厲，最高升抵32.65元，勁揚1.58角，目前在32.688元附近。

川普當選後曾揚言要對全球進口商品徵收10%至20%的高額關稅，對加拿大、墨西哥徵收25%關稅、對中國進口商品加徵60%關稅，市場對於這場即將到來的關稅風暴保持緊戒，擔憂加劇全球通膨，使美元指數一直維持在高檔。

不過川普上任首日雖然重申打算成立「對外稅務局」向外國徵收「大量」關稅，並未提到具體的關稅計畫，且提到過度的政府支出與能源價格飆升引發了通膨危機，他將大量開採石油，意圖讓能源價格降低，穩定物價。

川普談話後，美股週一因馬丁路德金恩紀念日休市一天，但美股主要期貨指數走高、歐股收紅，美元指數則重貶逾1%，人民幣離岸價並於深夜大漲，一舉升破7.3兑1美元大關。

新台幣匯價反映美元回落，早盤以32.71元、升值9.8分開出，隨後升幅擴大至1.58角，最高升抵32.65元，創下去年12月中以來新高。

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