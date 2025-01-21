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川普：TikTok價值高達1兆美元 美國應擁有半數股權

2025/01/21 12:38

美國總統川普表示，TikTok的價值可能高達1兆美元，美國應擁有一半股權。（彭博）美國總統川普表示，TikTok的價值可能高達1兆美元，美國應擁有一半股權。（彭博）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（20日）表示，短影音平台TikTok的價值可能高達1兆美元（約新台幣32.78兆元），而美國應該擁有這個社群媒體一半的股權。

綜合外媒報導，川普週一在白宮簽署暫停TikTok禁令的行政命令時表示，如果自己不批准，TikTok將一文不值，但若是自己通過這項交易，美國應該有權獲得TikTok一半的股權，這可能價值5000億美元（約新台幣16.39兆元）。

川普補充，就向一般的合資企業一樣，美國將與TikTok的人員建立一家合資企業，然後看看接下來的情況。但川普並沒有具體說明TikTok可以和誰合作。

根據美國參議院4月通過的法案，除非TikTok從中資母公司字節跳動（ByteDance）剝離，否則TikTok必須從1月19日起停止在美國營運。TikTok平台週六（18日）晚間短暫對美國用戶關閉，但在川普表示將通過行政命令暫停禁令後，平台在週日（19日）恢復服務。

川普週日提出，如果能夠阻止TikTok禁令，美國應該擁有一半的股權。週一就職後，川普簽署了行政命令，將TikTok禁令延後75天執行，這項行動將有助於川普政府「以有序的方式確定適當的前進方向」，保護國家安全，同時避免上億美國人使用的通訊平台突然關閉。川普稱，此舉將讓字節跳動有更多的時間尋找合適的買家。

被問到是什麼改變了他對TikTok的想法時，川普表示，TikTok主要使用者是小孩、年輕用戶，說實話，如果中國要從中取得有關年輕人的資訊，川普認為，美國有更多比這更大的問題要面對。

不過，川普也補充，新簽署的行政命令，賦予自己關閉或出售TikTok的權利，政府將對此做出決定。TikTok在美國的最終命運仍是問號，目前尚不清楚在川普推動交易下，字節跳動是否願意出售股權。

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