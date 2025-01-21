迎接川普2.0 富坦公司債基金人氣績效雙贏

迎來川普就職，全球都在關注其就職演說內容和接下來的政策作為對市場的影響。（彭博）

〔記者吳滋雅／台北報導〕迎來川普就職，全球都在關注其就職演說內容和接下來的政策作為對市場的影響。法人多預期，短期間消息面勢必牽動盤勢，進而導致投資態度較為謹慎保守，建議配置以美國資產優先且以債券資產降低整體波動，其中非投資等級債可望受惠經濟強勁、存續期較短而繼續獲穩健派資金的青睞。

投資專家指出，市場也擔心川普上任將加劇通膨，可看到對利率波動最敏感的長天期公債、投資級債承壓最重，反觀美國非投資等級債，因存續期較短、僅約3.1年，利率敏感度低，在主要債券類別中，最不受利率攀升的壓力影響，因此即便利率大幅攀升，仍能保有逆勢上漲的氣勢。

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受到國內投資人理財偏好影響，高息的非投資等級債基金票房本來就不差，銀行財管中心分析，現在有美國經濟穩健當支撐，讓投資這類型基金更有所本，同時考慮到股價攀高後，波動頻率上升，客戶的憂患意識升高，帶動佈局債券資產的需求，有機會坐享較高的配息收益和賺到資產利得自然成為客戶當前的心頭好。

境外基金觀測站統計也呼應此投資風向，2024年整年度美元非投資等級債基金資金淨流入呈現穩定成長，盤點年度吸金王前五名，績效也頗能令投資人滿意，其中去年七月才重啟申購的富蘭克林坦伯頓公司債基金，短短不到半年的時間淨申購表現就擠進前五名，不只人氣旺，過去一年來報酬將近14%表現居冠，近兩年、三年期也各上漲27.54%、31.21%，都是名列第一。

銀行財管中心表示，就客戶很在意的配息表現來看，績效亮眼的富蘭克林坦伯頓公司債基金也因應提供新的穩定月配級別選擇，最新年化報酬率也來到9.48%。

投資專家分析，美國歷次選舉都能激勵非投資級公司債市表現，這次自然也不例外，當前經濟情勢穩健向上，和景氣有高度連動的非投資等級債通常能領先表現，可優先佈局以掌握美國資產行情，若擔心川普上任初期的不確定性高，則可透過美國平衡型或精選收益複合債券基金，分散佈局廣度以降低整體風險。

淨申購前五名美元非投資等級債基金表現（%）

基金 一年 兩年 三年 富蘭克林坦伯頓公司債基金 美元A（Mdis）股 13.82 27.54 31.21 安盛環球基金-美國非投資等級債券基金 A CAP美元 13.47 26.04 29.64 PGIM美國全方位非投資等級債券基金-T級別（美元累積型） 13.28 24.75 24.21 瀚亞投資-美國非投資等級債券基金 A （美元） 13.02 25.16 26.80 駿利亨德森非投資等級債券基金 B2 美元 11.74 21.20 16.63

資料來源：理柏資訊，採理柏環球分類「美元非投資等級（高收益）債券」，台幣報酬率截至2025/1/19。淨申購金額前五名取自境外基金觀測站2024年度統計資料。製表：記者吳滋雅

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