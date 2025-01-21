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傳川普上任後將發布「國家能源緊急狀態」 國際油價下跌

2025/01/21 08:57

傳出川普在就職後，將簽署行政命令，宣布進入「國家能源緊急狀態」。（美聯社）傳出川普在就職後，將簽署行政命令，宣布進入「國家能源緊急狀態」。（美聯社）

林浥樺／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕傳出美國總統川普（Donald Trump）在宣誓就職後，將立即簽署行政命令，宣布進入「國家能源緊急狀態」，承諾補充戰略石油儲備，並將美國能源出口到世界各地。國際油價週一（20日）下跌。

紐約西德州中級原油2月交割價下跌1.30美元，或1.7%，收每桶76.58美元，該合約週二到期。

交投更活躍的紐約西德州中級原油3月交割價下跌0.91美元，或1.2%，至76.48美元。由於美國週一是馬丁路德金紀念日假期，因此紐約期油沒有進行結算。

布蘭特原油3月交割價早盤收盤下跌0.64美元，或0.8%，至每桶80.15美元，受美國假期影響提前結算。

一位川普政府官員在週一早些時候的談話中，沒有提供有關國家緊急狀態的細節，但川普及其盟友已經暗示，他們將利用其權力，迅速批准新的石油、天然氣和電力項目，而這些項目通常需要數年時間才能獲得批准。

此外，川普他還將簽署一項針對阿拉斯加的行政令，並提到該州對美國國家安全相當重要，可以向美國其他地區和盟國出口液化天然氣。

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