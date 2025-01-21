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IKEA漲價？母企執行長警告：關稅恐推高價格

2025/01/21 11:21

IKEA母公司英格卡控股（Ingka Group）執行長布羅丁（Jesper Brodin）。（路透資料照）IKEA母公司英格卡控股（Ingka Group）執行長布羅丁（Jesper Brodin）。（路透資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕瑞典平價家具品牌宜家家居（IKEA）母公司執行長週一（20日）表示，對於IKEA來說，貿易關稅愈少愈好，但隨著美國總統川普（Donald Trump）上任，企業正在為了潛在的關稅做好準備。

《路透》報導，IKEA母公司英格卡控股（Ingka Group）執行長布羅丁（Jesper Brodin）在瑞士達沃斯（Davos）舉行的世界經濟論壇（World Economic Forum，WEF）年會期間表示，可能所有跨國企業都受益於一致的關稅。

布羅丁指出，實際上，關稅當然是愈低愈好，因為歸根究柢，任何徵收關稅的國家都存在風險，作為一個企業，必須將這一成本轉嫁給客戶。

布羅丁提到，過去幾年通膨和高利率對於消費者產生了「破壞性」的影響，並補充，自己看到需求有所改善。公司對前景非常樂觀，現在已經看到人們在消費方面正在回歸正常狀態，可以看到人們重新進行較大的投資，例如衣櫃、廚房等。

英格卡控股握有全球31個國家的IKEA經營權，佔全球IKEA銷售額的90％。根據財報顯示，在IKEA進行降價以吸引消費者回流後，去年年度淨利和銷售額皆出現下滑。

儘管消費者需求疲軟，但布羅丁表示，自己真正擔心的是氣候變遷議題，在談到洛杉磯火災等極端氣候事件對經濟的嚴重影響時，布羅丁指出，歐洲、美國和中國領導人必須找到一致的方法來應對氣候變遷。

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