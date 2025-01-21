川普宣佈全國能源緊急狀態 力推化石燃料生產

美國總統川普（Donald Trump）。（美聯社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普（Donald Trump）週一（20日）制定了1項全面計劃，透過宣佈「全國能源緊急狀態」、取消過度的監管，以及讓美國退出應對氣候變遷的國際協議，最大限度的提高美國已創紀錄的石油、天然氣產量。

《路透》報導，這些行動代表著華府能源政策的巨大轉變，在此之前，前總統拜登（Joe Biden）在4年任期內，一直尋求讓這個全球最大經濟體擺脫化石燃料，讓美國成為應對全球暖化的領導者。

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川普在就職演說中表示，美國將再次成為製造業國家，美國擁有其他製造業國家不具備的東西，地球上任何國家當中存量最多的石油和天然氣，美國將善盡這些資源。川普指出，這些命令預計將有助於降低消費者物價，並改善美國的國家安全，將壓低價格，再次充實國家的戰略儲備，直到儲備達到頂峰，並將美國能源出口到世界各地。

在拜登領導下，美國石油、天然氣產量已創下歷史新高，俄羅斯2022年入侵烏克蘭後，歐美對莫斯科實施制裁，推動鑽探商紛紛追逐高價。但川普認為，如果拜登政府實施的環保措施被廢除，產量可能會更高。

川普表示，自己打算結束「綠色新政（Green New Deal）」，指的是民主黨應對氣候變遷做出的努力，並將撤銷拜登的電動車補助。拜登政府透過為購買新電動車的消費者提供補貼，以及對汽車製造商實施更嚴格的廢氣排放標準，來鼓勵電動車的使用，同時也試圖利用補貼來推動潔淨能源技術，吸引數十億美元的製造業投資。

白宮週一也發佈新聞稿稱，川普將下令美國退出《巴黎氣候協定》，並結束「大型風電廠」的租賃拍賣。

民主黨全國委員會（DNC）稱川普上任首日推動的議程是「勞工家庭的災難」，發言人弗洛依德（Alex Floyd）表示扼殺製造業就業機會，並為導致人們生病的污染者提供免費通行證，並不是「美國優先」；環保團體則表示，他們打算在法庭上挑戰行政命令。

川普競選期間就承諾將宣佈全國能源緊急狀態，認為美國應該生產更多化石燃料，並對電力基礎設施進行現代化改造，提高發電量，以滿足不斷成長的需求。川普的聲明將尋求放寬發電廠的環境限制，加速新電廠的建設，放寬輸電和管線計劃的許可，並開闢新的聯邦土地。

同時，川普承諾補充戰略儲備，有可能透過增加市場對美國原油的需求來推高油價。入侵烏克蘭後，拜登已售出超過1.8億桶美國戰備儲油，創歷史新高。這些銷售有助於控制汽油價格，但使得戰備儲油降至40年來最低。

即將上任的官員也透露，川普預計也將簽署另1項旨在開發阿拉斯加自然資源的命令，廢除拜登的幾項電動車倡議，並保護燃氣動力設備免受聯邦、地方監管機構的影響，這些監管機構正尋求將天然氣動力設備逐步從家庭和企業中淘汰。

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