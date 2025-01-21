川普加密計劃威脅者出現了 ! BI : 超級電腦還落後「它」10億年

近年來，量子計算取得了顯著進步，恐會破壞現今加密技術的安全性。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕川普（Donald Trump）家族在上週末期間，透過加密貨幣創造巨額財富、此外，川普也將利用職務權力，致力建立潛在的比特幣聯邦儲備。不過，美媒《商業內幕》指出，量子運算的進步，可能會破壞川普的加密計劃。

根據CoinMarketCap數據顯示，川普發行自己的迷因幣（$TRUMP），隨著該幣價值飆升，市值一度達到150億美元（約新台幣4900億元）。

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《商業內幕》表示，世界上許多秘密，從個人財務到國家安全，都依賴加密，但隨著量子電腦運算進步，連超級電腦都落後「它」10億年，這情況恐會終結現今市場上所知的加密技術，並為地緣政治帶來不穩定的風險。

據報導，加密資產被廣泛認為是超級安全的，在加密交易所在的區塊鏈上，所發佈每種貨幣價值都超過10萬美元（約新台幣326.7萬元），可以作為對沖通膨或償還國家債務的工具。

研究人員示警，量子運算的最新進展可能會破壞這種安全性、甚至更多，加密技術需要新的安全程序。

哈德遜研究所量子聯盟計劃主任阿瑟·赫爾曼（Arthur Herman）表示，黑客透過量子運算攻擊的目標，不僅是個別加密貨幣，可能延伸至金融市場。

量子運算是一項快速發展的技術，它結合了電腦科學、數學和量子力學的學科，可以比經典計算更快解決更複雜的問題。現在世界各地的私人公司和國家，均在開發量子電腦。

日前Google推出了其新型量子晶片Willow，可在5分鐘內執行標準基準計算，但超級電腦則需要10億年才能完成這項任務。

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