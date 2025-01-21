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避免「瓜民」遭美驅逐 ! 瓜國政府出手教戰守則、喊話勿做「此1事」

2025/01/21 09:39

戴著手銬的非法移民，坐在1架移民和海關執法局（ICE）的包機上，準備被遣返。（法新社）戴著手銬的非法移民，坐在1架移民和海關執法局（ICE）的包機上，準備被遣返。（法新社）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國總統川普宣示，上任後將展開大規模的驅逐非法移民行動，讓瓜地馬拉政府（瓜國）和民眾十分憂心。據報導，瓜地馬拉外交部公開提醒該國移民「在美國務必謹言慎行」，最重要是「不要酒後開車」，不要增加查獲被驅逐的風險。

瓜國政府和媒體提出許多「教戰守則」，呼籲在美的該國人民要做最壞打算。

根據瓜地馬拉政府統計，目前逾300萬瓜國移民在美國工作生活，但大多數沒有合法的居留身分，2024年被美國政府遣返的瓜地馬拉人民數6.1萬人，創歷史紀錄。

瓜地馬拉政府擔心，在美的該國移民成為驅逐的頭號目標，其外交部在社群媒體上公布「安全守則」，首先提醒移民在美國絕對不要因為開車問題，被警方攔檢查出身分，尤其一定切記「不酒後開車」，如果沒有身分證明，也不要開車出行。

此外，一定要確保車輛的所有車燈都正常運作，並且在所處的州完成註冊登記，擁有符合規定的車輛保險。同時，開車一定要繫安全帶，並且遵守交通規則。

瓜地馬拉外交部特別強調，如果遇到警方或有關單位，尤其美國移民暨海關執法局（ICE）人員攔檢或登門查核身分，要保持冷靜，絕對不要和對方爭吵或是抗拒逮捕，也務必不要使用「假文件」，因為使用虛假文件在美國是構成嚴重犯罪，罪加一等。

瓜國媒體也提出許多「教戰守則」，呼籲該國人民如果被美國移民暨海關執法局（ICE）人員逮捕或拘留，在沒有移民律師在場陪同的情況下，不要簽署任何官方文件，同時記得行使美國憲法賦予「保持沉默」的權利。

此外，建議每個移民家庭要準備好應變計畫，包括帳戶財務處理，以及緊急協助對象等等，以備不時之需。

「自由新聞報」（Prensa Libre）指出，由於日前發生紐約地鐵縱火案，造成一名無辜女子被燒死，男性嫌犯正是瓜地馬拉公民。此外，美國境內有超過100萬人，被美國政府列為危險罪犯或對國家安全構成威脅，下達驅逐出境的命令，而這份名單中有25萬人就是來自瓜地馬拉，也連帶影響瓜人在美國的形象。

據報導，瓜地馬拉政府這麼苦口婆心勸戒在美國的該國移民注意自身行為，不要成為標靶，最主要的原因是，在美的瓜國移民若被驅逐出境返回瓜國，該國的失業率將會上升，對該國經濟十分重要的移民匯款也將減少，瓜地馬拉經濟將受嚴重衝擊。

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