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上櫃肥貓 台康生技、中裕等3公司連5年上榜

2025/01/21 08:03

櫃買每年都會公告「年度稅後虧損惟平均每位董監事酬金卻增加」的公司名單。（資料照）櫃買每年都會公告「年度稅後虧損惟平均每位董監事酬金卻增加」的公司名單。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心每年都約在元月公告前一年上櫃公司董監事酬金實際支領金額，並同步揭露該年虧損、但董監酬金卻增加的公司，俗稱「肥貓」公司。從歷年資料來看，至2023年，中裕（4147）、台康生技（6589）、琉園（9949）共3公司已經連續5年上榜。

根據統計，上述3公司從2019年至2023年皆名列櫃買中心的「年度稅後虧損惟平均每位董監事酬金卻增加」的公司榜單上，意味著3家公司至少連續虧損5年以上。

從2023年的數字來看，中裕去年虧損1.95億元，而其平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額則為46.97萬元、相較2022年增加1.61萬元，2023董事酬金總額則為422.7萬元；台康生技去年虧損則達9.15億元，董事人均領41.2萬元、年增加1.7萬元，董事酬金總額412萬元。

相較琉園的虧損、董事酬金金額少許多，該公司去年虧損3032.2萬元，董事人均領8萬元、年增加4286元，董事酬金總額則為56萬元。

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