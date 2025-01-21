2023年上櫃公司現113家肥貓 生華科領最多

櫃買中心揭露「112年度（2023年）稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的公司名單。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日揭露上櫃公司2023年董監事酬金實際支領情形，同時公告有113家公司2023年稅後虧損、但酬金總額、亦或平均每位董監事酬金卻增加，其中虧損、但平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額最高者生技廠生華科（6492）、董事人均領103.3萬元。

此外，2023年遊戲廠大宇資（6111）董事人均領130.2萬元，與生華科同登2023年唯二稅後虧損、但董事平均人領逾百萬的上櫃廠商，只不過大宇資相較2022年增加的是「加計兼任員工酬金」的董監事酬金，未加計的董監事酬金實際呈現年減。

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根據統計，扣除加計兼任員工薪資年增的公司，2023年虧損的上櫃公司中，平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額最高的前10家公司分別為生華科、神盾旗下特殊應用晶片（ASIC）廠安國（8054）、高端疫苗（6547）、元創精密（3685）、大同旗下子公司福華（8085）。

第5名起則依序為鋼鐵廠唐榮公司（2035）、觀光餐旅股南仁湖（5905）、遊戲廠昱泉（6169）、婚宴集團御嵿（3522）、越峰（8121）；而虧損但董事酬金破50萬元的上櫃公司則共20家。

此外，從平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）的年增金額來看，堂堂登上首位的也是生華科、相較2022年增加44.1萬元，其次為安國、增加30.7萬元、其三則為建設公司三圓（4416）、年增25.9萬元；金額相較2022年增加逾10萬元的上櫃公司共計18家。

同樣扣除加計兼任員工薪資年增的公司後來看，2023年虧損金額最高、但董事酬金增加的公司為醫材廠益安（6499），前年稅後虧損為12.05億元、董事人均領28.5萬元，其次為高端疫苗，前年虧損11.59億元、董事人均領94.9萬元，其三則為唐榮公司，虧損11.25億元、董事人均領74.5億元，生技廠逸達（6576）也虧損10.36億元、但董事人均領31.1萬元。

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