晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 證券產業

2023年上櫃公司現113家肥貓 生華科領最多

2025/01/21 08:01

櫃買中心揭露「112年度（2023年）稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的公司名單。（資料照）櫃買中心揭露「112年度（2023年）稅後虧損惟董監事酬金總額或平均每位董監事酬金卻增加」的公司名單。（資料照）

〔記者歐宇祥／台北報導〕櫃買中心今日揭露上櫃公司2023年董監事酬金實際支領情形，同時公告有113家公司2023年稅後虧損、但酬金總額、亦或平均每位董監事酬金卻增加，其中虧損、但平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額最高者生技廠生華科（6492）、董事人均領103.3萬元。

此外，2023年遊戲廠大宇資（6111）董事人均領130.2萬元，與生華科同登2023年唯二稅後虧損、但董事平均人領逾百萬的上櫃廠商，只不過大宇資相較2022年增加的是「加計兼任員工酬金」的董監事酬金，未加計的董監事酬金實際呈現年減。

根據統計，扣除加計兼任員工薪資年增的公司，2023年虧損的上櫃公司中，平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）金額最高的前10家公司分別為生華科、神盾旗下特殊應用晶片（ASIC）廠安國（8054）、高端疫苗（6547）、元創精密（3685）、大同旗下子公司福華（8085）。

第5名起則依序為鋼鐵廠唐榮公司（2035）、觀光餐旅股南仁湖（5905）、遊戲廠昱泉（6169）、婚宴集團御嵿（3522）、越峰（8121）；而虧損但董事酬金破50萬元的上櫃公司則共20家。

此外，從平均每位董事酬金（未加計兼任員工薪酬）的年增金額來看，堂堂登上首位的也是生華科、相較2022年增加44.1萬元，其次為安國、增加30.7萬元、其三則為建設公司三圓（4416）、年增25.9萬元；金額相較2022年增加逾10萬元的上櫃公司共計18家。

同樣扣除加計兼任員工薪資年增的公司後來看，2023年虧損金額最高、但董事酬金增加的公司為醫材廠益安（6499），前年稅後虧損為12.05億元、董事人均領28.5萬元，其次為高端疫苗，前年虧損11.59億元、董事人均領94.9萬元，其三則為唐榮公司，虧損11.25億元、董事人均領74.5億元，生技廠逸達（6576）也虧損10.36億元、但董事人均領31.1萬元。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財