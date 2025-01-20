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生產過剩！分析師：中國幾乎所有鋼鐵廠正淌血

2025/01/20 21:30

著房市低迷導致的內需下滑，以及由建設與國家投資驅動的擴張年代告終，中國鋼鐵業的痛苦加劇。（法新社資料照）著房市低迷導致的內需下滑，以及由建設與國家投資驅動的擴張年代告終，中國鋼鐵業的痛苦加劇。（法新社資料照）

〔編譯魏國金／台北報導〕中國鋼鐵仍生產過剩，雖然去年中國的鋼鐵產量微降，但連續第5年超過10億公噸。隨著房市低迷導致的內需下滑，以及由建設與國家投資驅動的擴張年代告終，中國鋼鐵業的痛苦加劇，渣打銀行分析師John Chen指出，中國鋼鐵業「最糟的時刻尚未結束；幾乎所有的鋼鐵廠正在淌血」。

中國研究公司「我的鋼鐵」（Mysteel）預測，至2030年，中國的鋼鐵產量將降至9億噸以下。然而根據彭博的基本預測，中國鋼鐵消費量將從2020年的逾10億噸，降至2030年不到8億噸，至於最糟情況，則暴跌至5.25噸。

隨著鋼鐵廠難以維持現金流與獲利，相關預測可能加速今年企業整併。中國國家統計局數據顯示，去年該產業多數時間處於虧損，至11月，整體債務攀升至5.1兆人民幣（22.86兆台幣），創新紀錄。「我的鋼鐵」分析師Yu Chen說，規模較小的民營鋼鐵廠衝擊最大，因為它們主要生產建築鋼材，因此更容易受房市危機影響。

儘管鋼鐵業對中國的經濟貢獻逐年下降，不過法國外貿銀行（Natixis）駐香港經濟學家吳卓殷（Gary Ng）估計，2023年該產業規模仍達中國國內生產總值5.7％，這意謂對一些省份，包括鋼鐵第一大省河北的經濟成長將有所影響。

Frontier Commodities分析師雷博（Martina Reber）說，「如果中國鋼鐵業再度遭遇寒冬，一些地方政府的狀況或許格外嚴峻，河北已明顯承受壓力」。唐山是河北鋼鐵重鎮，鋼鐵生產佔該城經濟50％，但去年前10月，唐山的鋼鐵業虧損達31億人民幣，為表現最差產業。

中國鋼鐵出口也面臨下滑，因為進口國家祭出關稅、擴大反傾銷措施，而在中國國內，儘管製造業者與車企的用量有助於抵銷房市的疲軟，但不足以完全填補缺口。上海弘則研究分析師Jinshan Xie說，「房市必須穩定下來，才有望看到鋼鐵需求或生產觸底」。

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