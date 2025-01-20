分享台股紅利 凱基00952、00915DR泰國證交所掛牌

凱基證券（泰國）推出兩檔存託憑證（Depository receipt, DR），分別連結00952與00915，日前於泰國證交所掛牌，圖為泰國期交所總裁（左4）、泰國交易所總裁（左5）、凱基投信董事長丁紹曾（左6）、凱證泰國總經理林志宏（左7）。（業者提供）

〔記者李靚慧／台北報導〕響應金管會「打造亞洲資產管理中心」，積極推動台灣資產管理國際化，凱基金旗下控凱基證券（泰國），已成功在泰國推出2檔存託憑證（DR）在泰國證交所掛牌，分別連結凱基台灣AI 50（00952）與凱基優選高股息30（00915），讓泰國投資人也可參與台股的趨勢紅利。

為慶祝2檔凱基投信ETF連結的存託憑證順利在泰國掛牌，凱基投信董事長丁紹曾日前親赴泰國舉行敲鐘儀式，以實際行動力挺政策。

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丁紹曾指出，過去5年台股是全球主要股市中，報酬率唯一媲美美股的市場，更擁有傲視全球市場的現金股利殖利率。儘管2025年企業獲利成長趨緩，但仍有雙位數成長，預估現金股利殖利率將下修，但高股息ETF現金股利殖利率，期望值仍高達5％至8%，在全球主要市場中仍極具競爭力。至於在全球半導體產業中已穩居領頭羊的台灣，隨著2024年AI趨勢風起雲湧，AI 主題的ETF，更是台股ETF市場的另一焦點。

為了讓外國投資人也能分享台股趨勢紅利，凱基證券（泰國）推出兩檔存託憑證（Depository receipt, DR），一檔連結至00915，另一檔則是連結至00952，兩者皆使用1:1的轉換比率，泰國投資人可以泰銖在泰國交易所申購這兩檔存託憑證，即可參與00952和00915的投資商機。

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