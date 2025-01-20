晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

中國官宣去年房地產銷售10兆人民幣 專家：灌水灌很大

2025/01/20 17:20

中國國家統計局日前公布2024年中國房地產銷售總額達9.68兆元人民幣（台幣43.4兆元），但有專家認為，明顯灌水灌很大。（法新社檔案照）中國國家統計局日前公布2024年中國房地產銷售總額達9.68兆元人民幣（台幣43.4兆元），但有專家認為，明顯灌水灌很大。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局日前公布2024年中國房地產銷售總額達9.68兆元人民幣（下同，台幣43.4兆元），但有專家認為，中國房地產業普遍哀鴻遍野，經濟也持續萎靡，房地產銷售總額仍接近10兆元，明顯灌水灌很大。

擁有逾20萬名粉絲的微信公眾號「地產總裁參考」版主潘永堂19日發文指出，與2021年房地產銷售總額18.2兆元（台幣81.6兆元）相比，2024年銷售總額降至9.68兆元，短短3年就接近腰斬。但如今房地產業界體感這麼差，經濟又持續萎靡，9.68兆元的銷售總額數據肯定是灌水的，而且灌水灌很大。

文章指出，一般邏輯是，房地產行業專業數據會准於中國國家統計局的數據，畢竟統計局肩負止跌回穩的政治目標。但相較之下，中國國內房地產3大專業數據機構中國指數研究院、克而瑞（CRIC）、億翰智庫所統計的數據都是，2024年中國房地產銷售總額幾乎都是下降30%左右。

例如，中指院指出，2024年中國百大房企銷售總額4.36兆元（台幣19.6兆元），年減30.06%；而中國國家統計局公布的數據是，2024年銷售總額9.68兆元，年減17.1%，兩者同期的跌幅相差1倍。

依正常邏輯，百大房企、尤其是央企或國企憑藉身分、品牌、產品和背後專業營運體系，往往在產品銷售去化、價格競爭力、流速方面，都會比沒有品牌、沒有身分、且產品競爭力弱的中小房企要高。亦即全國銷售跌幅要比百大房企銷售跌幅要更「猛」，才合乎常識。但目前百大房企2024年銷售總額都大跌30.06%，但全國止跌了17.1%，不符合科學。

此外，過去爆發財務危機的房企，主要發生在2021年和2022年，這些房企都用房子去抵債，即所謂的「工抵房」，這也被算做銷售額，整體占比大約15%左右。但隨著2023年、2024年房企能償債的都償還了，能抵的都抵了，2024年工抵房的占比應該小很多。

一個明顯的變化是，爆發財務危機的大型房企銷售額從2021年到2024年都開始加速墜落，大多跌幅已超過70%、甚至80%，這也說明了暴雷房企工抵房銷售部分，能抵的都抵得差不多了。文章指出，綜合以上所言，中國國家統計局公布的2024年房地產銷售總額9.68兆元，實際銷售金額可能沒有這麼多。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財