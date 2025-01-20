中國官宣去年房地產銷售10兆人民幣 專家：灌水灌很大

中國國家統計局日前公布2024年中國房地產銷售總額達9.68兆元人民幣（台幣43.4兆元），但有專家認為，明顯灌水灌很大。（法新社檔案照）

〔編譯盧永山／綜合報導〕中國國家統計局日前公布2024年中國房地產銷售總額達9.68兆元人民幣（下同，台幣43.4兆元），但有專家認為，中國房地產業普遍哀鴻遍野，經濟也持續萎靡，房地產銷售總額仍接近10兆元，明顯灌水灌很大。

擁有逾20萬名粉絲的微信公眾號「地產總裁參考」版主潘永堂19日發文指出，與2021年房地產銷售總額18.2兆元（台幣81.6兆元）相比，2024年銷售總額降至9.68兆元，短短3年就接近腰斬。但如今房地產業界體感這麼差，經濟又持續萎靡，9.68兆元的銷售總額數據肯定是灌水的，而且灌水灌很大。

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文章指出，一般邏輯是，房地產行業專業數據會准於中國國家統計局的數據，畢竟統計局肩負止跌回穩的政治目標。但相較之下，中國國內房地產3大專業數據機構中國指數研究院、克而瑞（CRIC）、億翰智庫所統計的數據都是，2024年中國房地產銷售總額幾乎都是下降30%左右。

例如，中指院指出，2024年中國百大房企銷售總額4.36兆元（台幣19.6兆元），年減30.06%；而中國國家統計局公布的數據是，2024年銷售總額9.68兆元，年減17.1%，兩者同期的跌幅相差1倍。

依正常邏輯，百大房企、尤其是央企或國企憑藉身分、品牌、產品和背後專業營運體系，往往在產品銷售去化、價格競爭力、流速方面，都會比沒有品牌、沒有身分、且產品競爭力弱的中小房企要高。亦即全國銷售跌幅要比百大房企銷售跌幅要更「猛」，才合乎常識。但目前百大房企2024年銷售總額都大跌30.06%，但全國止跌了17.1%，不符合科學。

此外，過去爆發財務危機的房企，主要發生在2021年和2022年，這些房企都用房子去抵債，即所謂的「工抵房」，這也被算做銷售額，整體占比大約15%左右。但隨著2023年、2024年房企能償債的都償還了，能抵的都抵了，2024年工抵房的占比應該小很多。

一個明顯的變化是，爆發財務危機的大型房企銷售額從2021年到2024年都開始加速墜落，大多跌幅已超過70%、甚至80%，這也說明了暴雷房企工抵房銷售部分，能抵的都抵得差不多了。文章指出，綜合以上所言，中國國家統計局公布的2024年房地產銷售總額9.68兆元，實際銷售金額可能沒有這麼多。

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