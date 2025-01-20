迎春節租車商機 和運、Zipcar最低下殺45折

迎農曆春節長假租車商機，和運租車喊出預約豪華車款Lexus NX200租滿5日可享65折優惠；全球共享汽車平台Zipcar則祭出租用BMW X1、X2車型，7日以上最低下殺45折。（和運提供）

〔記者楊雅民／台北報導〕迎農曆春節長假租車商機，和運租車喊出預約豪華車款Lexus NX200租滿5日可享65折優惠；全球共享汽車平台Zipcar則祭出租用BMW X1、X2車型，7日以上最低下殺45折。

2025年農曆春節即將來臨，和運門市春節期間不打烊，即日起開放春節期間1日（含）以上租車預約，喊出租期愈長省愈多，凡汽車（含貨車）租滿3日享95折優惠，連續租用5天以上可享安心服務8折的加購優惠。

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租用豪華車款Lexus NX200租滿3日即享7折優惠，租滿5日更可享65折特惠，此外，春節期間承租汽車（含貨車）的顧客，還可參加「春節抽獎活動」，獎項包括1日免費租車券、1000元及2000元租車抵用券等。

iRent共享汽機車針對短程移動需求用戶，推出租滿1日最高可享9折優惠、租滿3日最高可享89折、租滿5日最高即享87折，即日起至2月2日，凡預約春節租車方案，取車時還可參加「春節刮刮樂」加碼活動，有機會獲得最高90分鐘的iRent租車折抵券。

全球共享汽車品牌 Zipcar 攜手國際租車品牌 AVIS 推出春節優惠方案，提前預約租車，一般車型租1日享95折優惠、3日享9折、租5日以上享88折、7日以上7折起，最低一天只要1860。

若租用BMW X1、X2豪華車型租1日享85折優惠、3日享73折、5日以上享48折、7日以上享45折起優惠，最高1日可省3200元。

AVIS則提供長途返鄉或全家出遊舒適的用車選擇，從大空間MPV到高級尊榮車款，滿足各種需求，春節期間提前預約尊榮系列車款預訂3天以上享75折優惠；一般系列車款：MPV系列（S組）預訂4天以上，其餘車款預訂2天以上享9折優惠。

格上租車1月24日至2月2日期間，至官網和Go Smart APP或電話預約租車，一般車款租用3天以上租金95折，豪華車款租用3天以上租金85折，租用滿5天送1200元優惠券、滿8天送2000優惠券。

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