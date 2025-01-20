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外資金蛇年紅包股！這檔金融狂敲3.8萬張 6天買12.4萬張

2025/01/20 16:33

外資金蛇年紅包股！新光金狂敲3.8萬張，6天買12.4萬張（資料照）外資金蛇年紅包股！新光金狂敲3.8萬張，6天買12.4萬張（資料照）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕再過2天就是台股龍年封關日，隨著金蛇年即將到來，外資大買新光金，週一（20日）大買3.8萬張，居買超第1名，受外資買超激勵，股價終場上漲0.41%，收12.1元，成交量放大到6.5萬張。

外資在新光金的佈局，從資料顯示，自去年8月上旬至今，幾乎都站在買方，隨著台股封關倒數，對新光金的買超力道也加大，在短短6天就買超逾12.4萬張，股價重返12元關卡。

外資買超前10大以電子股佔比最高，達8檔，不過，買超最多則是金融，至於買超個股依序為新光金（2888）3萬8025張、聯電（2303）1萬2729張、鴻海（2317）7416張、啟碁（6285）6045張、南亞科（2408）5861張、宏達電（2498）5607張、達邁（3645）4162張、台積電（2330）4160張、華新（1605）3775張、興能高（6558）3692張。

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