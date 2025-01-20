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中國經濟低迷！男大學生湧入「家政業」搶當清潔工

2025/01/20 16:04

中國今年的家政行業有不少「00後」甚至「03」後的男大學生或年輕人加入。（示意圖，翻攝自微博）中國今年的家政行業有不少「00後」甚至「03」後的男大學生或年輕人加入。（示意圖，翻攝自微博）

〔財經頻道／綜合報導〕農曆春節即將到來，不少人開始準備大掃除，然而，中國的家政市場也開啟「忙年模式」，不同的是，與以往相比，今年的家政行業有不少「00」後甚至「03」後（指2000年和2003年後出生）的男大學生或年輕人加入，打掃整間屋一單就能賺近400元人民幣（約新台幣1780元）。

事實上，中國經濟委靡不振，年輕人為了求溫飽，許多人被迫屈就，2024年中國大學及以上的畢業生，從事清潔、保母等家政工作的人數是2023年的4.2倍。

根據中媒《越牛新聞》報導，來自重慶的00後「小冉」（化名），自己大學剛畢業到了紹興從事清潔工作，目前已做了半年，小冉表示最累的工作項目是「打掃整間屋」，曾經一次出動4個人打掃了一整天才完成。他表示現在是最忙的時候，「這2個月，每天上午1單下午1單，目前預約全滿了，現在排單的話應該到2月了。」

另一名在家政公司上班的00後「閔閔」表示，打掃整間屋一單就能賺近400元人民幣，相當於平時其他項目2單的價格。大學剛畢業的他說，從上個月開始，基本上沒怎麽休息過，「因為快要過年了，想多賺點錢給家裡。」

報導指出，中國從事「清潔」工作的年輕人愈來愈多，據統計，去年中國高端家政服務業增長達10%以上，總規模超過5000億元人民幣（約新台幣2.23兆元），且20歲至30歲的家政從業者占比和大專以上學歷占比，逐年增加。

先前中媒財新報導，根據《58到家事服務人員職業發展報告》，2024年58到家平台入駐勞動者超過200萬人，呈現高學歷和年輕化趨勢，其中，21歲至40歲從業者占比較去年同期提升3.5個百分點，大學及以上大學畢業生人數是2023年的4.2倍，表明越來越多高學歷人才正加入家政行業。

此外，美國之音也曾報導，中國國家發改委等多部門聯合發文，要求各省增設家政專科，並積極吸納高校畢業生進入家政行業，凸顯中國青年就業難、職場競爭嚴重和教育資源錯置等多重問題。此舉也引發中國網友廣泛熱議，不少人感嘆文憑快速貶值。一位中國網友更嘲諷，清潔阿姨辛辛苦苦把女兒培養到大學畢業，竟和女兒成了同事。

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