2025轉型計畫啟動！聯合再生邁向「全方位能源解決方案供應商」

聯合再生邁向「全方位能源解決方案供應商」。（業者提供）

〔記者張慧雯／台北報導〕聯合再生能源（3576）啟動2025年轉型計畫，邁向「全方位能源解決方案供應商」目標！聯合再生指出，將以成熟的技術及穩健的財務狀況為基底，從「數據化升級、策略性合資、拓展EPC業務」三大方向著手，推動營收結構優化與高附加價值業務擴展，並持續拓展海外市場，達成「全方位能源解決方案供應商」的轉型目標。

聯合再生能源董事長洪傳獻表示，2025 年是聯合國針對全球溫室氣體排放的關鍵評估節點，而公司再在軟硬體、人才、管理、技術實力與經驗上都更加成熟，今年正式進入轉型元年，以「數據化升級、策略性合資、拓展EPC業務」三方面積極轉型，滿足綠能供應鏈的強力需求，提供全方位能源解決方案。

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此外，看好儲能市場未來發展，聯合再生也預計於2025年上半年在台南推出4.2MW示範表後儲能專案，將專注於高壓及特高壓用戶的市場，市場推估，若10%的高壓用戶導入儲能或負載電力管理設備，台灣表後儲能市場規模將高達300億元，值得先行布局。

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