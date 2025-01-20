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國泰金：過半民眾估上半年台股高點2萬4

2025/01/20 15:23

國泰金最新調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚、風險偏好指數走高，有50.9%民眾認為2025上半年台股高點會在2萬4000以上，但也有44.2%民眾預期上半年台股加權指數的低點可能跌破2萬點。（圖由國泰金提供）國泰金最新調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚、風險偏好指數走高，有50.9%民眾認為2025上半年台股高點會在2萬4000以上，但也有44.2%民眾預期上半年台股加權指數的低點可能跌破2萬點。（圖由國泰金提供）

〔記者吳欣恬／台北報導〕美國總統川普上任，近期持續宣布內閣人選與上任後擬推出的新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪。國泰金最新調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數上揚、風險偏好指數走高，有50.9%民眾認為2025上半年台股高點會在2萬4000以上，但也有44.2%民眾預期上半年台股加權指數的低點可能跌破2萬點。

國泰金控今發布1月國民經濟信心調查結果，景氣現況樂觀指數自上月的-8.3微降至-8.7，展望樂觀指數也自-7.3走揚至-5.8；大額消費意願指數由11.1小幅走升至11.9，耐久財消費意願指數同步自-11增強至-8.7，顯示民眾消費動能短期升溫；買賣房意願走勢則呈現分歧，買房意願自-52小升至-51.5，賣房意願則自-13.2走弱至-17.4。

美國總統川普在1月20日就任，近期即持續宣布內閣人選與上任後擬推出的新政策，政治不確定性令國際股市區間震盪。國泰金調查結果顯示，民眾對於台股的樂觀指數自上月的14.3上揚至 16.5，風險偏好指數自16.3走高至17.2。

國泰金本月針對民眾對2025年上半年台股高點預期進行調查，結果顯示有22.8%的民眾認為台股指數上半年高點將介於 2萬4000~2萬5000區間、21.2%的民眾認為高點落在 2萬5000~2萬6000區間、6.9%則預期高點會超過 2萬6000。合計有過半50.9%民眾認為2025上半年台股加權指數高點會落在 2萬4000以上。

而對2025上半年台股低點預期的調查，結果顯示有22.8%民眾預期上半年台股低點會落在2萬1000~2萬2000區間，也有高達21.0%民眾預期低點會介於2萬~2萬1000區間，另有44.2%民眾預期上半年台股加權指數的低點可能跌破2萬點。

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