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全國電邁向50週年 擴大「店中店」居家生活概念店

2025/01/20 12:42

全國電子成立50週年，今日舉辦慶祝午宴。圖為董事長林政勲。（記者歐宇祥攝）全國電子成立50週年，今日舉辦慶祝午宴。圖為董事長林政勲。（記者歐宇祥攝）

〔記者歐宇祥／台北報導〕3C家電通路廠商全國電（6281）在今（2025）年邁入成立50週年，今日董事長林政勲表示，全國電從販售計算機起家，到經營家電、資通訊產品，展望今年，全國電會努力追求成長，包含擴大「店中店」門市、門市將維持300餘家，強化「居家生活」概念，整體營運保持不錯看法。

全國電去（2024）年全年收為197.9億元，年減約3%。林政勲指出，去年空調、冰箱、冷氣銷售都呈現衰退，唯洗衣機成長，林政勲說明，今年仍在觀察報復性旅遊的資金排擠效應，審慎面對挑戰，不過全國店持續強化居家生活各項產品，不侷限在家電領域，又強化店型概念，努力追求成長。

全國電去年、今年持續推進展店計畫，林政勲表示，新開幕的淡水生活概念館引入「店中店」模式，引入大成鋼隆美家居、ACER電動自行車、富銘地板等品牌進駐，營運至今月餘、都符合預期，今年又將汰換更新約15間店，總數維持在334家。

近期AI熱，許多家電品牌場競相推出AI家電，今年AI PC也是銷售重頭戲，林政勲指出，今年AI議題會持續發，品牌陸續推出AI PC，全國電會做好準備，另IoT、智能家電等各類型功能的產品會持續推出，陸續擴散到終端消費端，帶動資訊與家電產品銷售。

全國電表示，從50展望100，商品整合與服務再突破，推出Life+概念店，為消費者打造「生活的新體驗，創造家的新感動」，同時結合數位科技OMO整合虛實通路，揪感心提供消費者線上線下一站購足與服務的便利性，打造理想的居家生活。

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