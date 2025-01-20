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焦點股》緯創：黃仁勳站台加持 股價大漲

2025/01/20 12:40

緯創定調未來3、5年內會繼續從現有的雲端服務供應商的AI領域，擴展到邊緣端，包括工業電腦、機器人等層面。（記者方韋傑攝）緯創定調未來3、5年內會繼續從現有的雲端服務供應商的AI領域，擴展到邊緣端，包括工業電腦、機器人等層面。（記者方韋傑攝）

〔記者方韋傑／台北報導〕緯創（3231）受惠於輝達（NVIDIA）執行長黃仁勳站台旺年會，加上營運團隊看好今年AI伺服器業績繼續成長3位數百分比，帶動多家外資上調目標價，今日緯創盤中一度大漲逾9%，截至中午12時20分暫報113元，漲幅7.62%，成交量超過7.8萬張。

近日包括港商麥格理、美商花旗、摩根士丹利等外資皆對緯創營運展望按讚，給出的目標價落於158元至167元，與現價相比，後續潛在的上漲空間約有39.82%至47.78%，外資大力看好緯創在運算板、高速交換機等AI伺服器領域方面的業績表現，可望增添今年獲利繼續成長。

緯創定調未來3、5年內會繼續從現有的雲端服務供應商的AI領域，擴展到邊緣端，包括工業電腦、機器人等層面。除了AI伺服器，去年高毛利產品的營收貢獻達到1500億元，佔總營業額超過10%，其中，服務型解決方案營收更達300億元以上，營運團隊後續將強化「科技服務型企業」的市場定位。

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