三利多助陣！新台幣勁揚逾1角，升破32.8元關卡（記者陳梅英攝）

〔記者陳梅英／台北報導〕儘管美元續在高檔，市場觀望川普今晚就職演說與可能發布的各項行政命令，不過台股紅包行情發酵，加上出口商年關前拋匯需求出籠、亞幣全面大漲，新台幣兌美元匯率在三大有利因素下，早盤勁揚逾1角，一舉升破32.8元關卡，最高升抵32.78元，中午暫時收在32.795元、升值1.31角，台北外匯經紀公司成交量6.86億美元。

川普就任在即，市場傳出川普提議合資為抖音續命，加上「川、習」電話熱線後，市場反應正面，美國媒體也傳出川普將於上任百日內拜訪中國國家領導人習近平，美、中疑似有機會破冰，川普關稅、移民政策是否落實備受注目。

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與此同時，中國人行加大力道阻貶人民幣，今日人民幣離岸價、在岸價雙雙跳空大漲，其中，在岸價最高升抵7.309兑1美元，逼近7.3大關，也帶動主要亞幣連袂大反攻。

主要亞幣中，台幣與韓元升幅相當，日圓因本週升息有望，續在155兑1美元附近徘徊，目前也升值0.24%。

新台幣在上週重返32字頭後，週一以32.9元、升值2.6分開出，連破32.9元、32.8元兩價位，直奔32.78元，勁揚1.46角，匯價創近2週新高。

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