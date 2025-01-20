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說好的10億呢？戴正吳向郭董追討 鴻海說話了

2025/01/20 12:03

關於戴正吳向郭台銘追討10億元獎勵金，鴻海表示，公司基於合法合規精神，一切依法辦理。（資料照）關於戴正吳向郭台銘追討10億元獎勵金，鴻海表示，公司基於合法合規精神，一切依法辦理。（資料照）

〔記者方韋傑／台北報導〕日本夏普前會長戴正吳退休之後，去年底狀告鴻海（2317）與創辦人郭台銘，主要是為追討當年接棒夏普時郭所承諾給予的10億元獎勵金，全案現已進入調解程序，對此，鴻海指出，公司基於合法合規精神，一切依法辦理。

根據台灣新北地方法院113年度重勞訴字第30號民事裁定，戴正吳向鴻海精密工業股份有限公司請求給付獎勵金，扣除戴正吳於聲請調解程序繳納聲請費5000元外，裁判費為473萬7000元。

從台灣新北地方法院113年度勞專調字第56號判決來看，戴正吳顯有追討10億元獎勵金的企圖心，因此已經繳納裁判費，全案進入強制調解階段，若最終調解無果，郭台銘將面對老臣所提起的民事訴訟。

法界人士指出，勞資糾紛在起訴之前，須依法經過調解階段，若原告對於結果感到不滿，則將正式進入訴訟階段。此次戴正吳狀告前東家與郭台銘，已在三方律師各事其主之下展開一波法律攻防戰。

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