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川普發行專屬迷因幣 羅伯特清崎：加密世界正從「未來」變「鬧劇」

2025/01/20 09:22

川普（圖右）近日發行專屬迷因幣，對此羅伯特清崎（圖右）表示看法，感嘆加密世界正從「未來」變「鬧劇」（法新社）川普（圖右）近日發行專屬迷因幣，對此羅伯特清崎（圖右）表示看法，感嘆加密世界正從「未來」變「鬧劇」（法新社）

歐祥義／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕美國候任總統川普（Donald Trump）日前推出個人專屬迷因幣「TRUMP」，引發市場狂熱的購買熱潮。對此，投資理財暢銷書《富爸爸，窮爸爸》作者羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）表示看法，感嘆整個加密世界正在從「未來（future）」變成「鬧劇（farce）」。

綜合媒體報導，川普18日在自家社群平台「真實社群（Truth Social）」發文宣布，推出個人專屬迷因幣TRUMP。

川普上述發文一出，引起市場狂熱的購買潮。據GMGN數據顯示，TRUMP幣開賣不到30分鐘，市值已漲至約7億美元（約新台幣230.3億元）左右，18日晚間，TRUMP幣市值一度突破300億美金（約新台幣9872.8億元）。

對於川普推出個人專屬迷因幣，羅伯特清崎（Robert Kiyosaki）今（20日）稍早在社交平台X發文，感嘆整個加密世界正在從「未來」變成「鬧劇」。

羅伯特清崎表示，他會繼續堅持購買真正的黃金、真正的白銀和真正的比特幣。且作為個人規則，他不投資任何ETF，稱他年紀大了，比較喜歡「真實（real）」。

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