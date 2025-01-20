晴時多雲

自由電子報
自由財經
財經首頁 財經即時 財經政策 國際財經 證券產業 房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財 粉絲團粉絲團
自由影音
即時 熱門 政治 軍武 社會 生活 健康 國際 地方 蒐奇
財富自由 財經 娛樂 藝文 汽車 時尚 體育 3 C 評論 玩咖 食譜 地產 專區 服務
自由電子報 APP 自由電子報粉絲團 自由電子報 Line 熱門新訊

新聞查詢

基金查詢

財經 > 國際財經

去年億萬富翁財富飆至495兆！樂施會：10年內誕生5位「兆級美元」富翁

2025/01/20 10:32

樂施會預測10年內誕生5位「兆級美元」富翁，而特斯拉執行長馬斯克將成為世界上第1位「兆級美元」富翁。（路透）樂施會預測10年內誕生5位「兆級美元」富翁，而特斯拉執行長馬斯克將成為世界上第1位「兆級美元」富翁。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據非政府組織樂施會（Oxfam）報告指出，隨著世界上最富有的人越來越多地受益於遺產和強大的關係，去年億萬富翁總財富增加了2兆美元（約新台幣66兆元）創史上第2大增幅，達15兆美元（約新台幣495兆元），預估未來10年內將誕生至少5位「兆級美元」富翁，而特斯拉執行長馬斯克預計在2027年成為世界上第1位「兆級美元」富翁。

CNBC報導，樂施會執行董事阿米塔布·貝哈爾 （Amitabh Behar）表示，去年少數特權階級，對全球經濟的掌控已經達到了曾經被認為難以想像的高度。

根據樂施會最新的年度不平等報告，在短短12個月內，全球最富有人士的總財富從13兆美元（約新台幣429兆）增加到15兆美元，創下樂施會有紀錄以來，第2大年度增幅。

與此同時，樂施會援引世界銀行的數據稱，自1990年以來，生活在貧困中的人數幾乎沒有變化。數據顯示，最富有的1%人擁有近45%的財富，而44%的人生活在世界銀行每天6.85美元（約新台幣226元）的貧窮線以下。

隨著世界上最富有的人的財富增長速度比之前預測的更快，樂施會現在預計10年內將出現至少5位「兆級美元」富翁。

根據Informa Connect Academy的1份報告，川普的親密盟友，特斯拉執行長馬斯克預計在2027年成為世界上第1位「兆級美元」富翁。彭博億萬富翁指數顯示，他目前的身價約為4400億美元（約新台幣14.52兆）。

貝哈爾表示，億萬富翁財富累積的速度不僅加快了3倍，而且他們的權力也增加了。

報告顯示，現在60%的億萬富翁財富來自繼承、壟斷或「裙帶關係」的力量。

即將離任的美國總統拜登警告稱，「美國正在形成一個擁有極端財富、權力和影響力的寡頭政治」。

貝哈爾表示，資金流向超級富豪的銀行帳戶，而不是急需的教師和藥品投資，「不僅不利於經濟，也不利於人類」。

許多所謂的『白手起家』其實是巨額財富的繼承人，這些財富是透過幾代人不勞而獲的特權傳承下來的。數十億美元的遺產不徵稅是對公平的侮辱，使財富和權力繼續鎖定在少數人手中的新貴族制度永久存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎　 點我下載APP　 按我看活動辦法

今日熱門新聞
看更多！請加入自由財經粉絲團
網友回應
載入中
財經即時 財經政策 國際財經 證券產業
房產資訊 財經週報 基金查詢 投資理財