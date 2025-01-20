去年億萬富翁財富飆至495兆！樂施會：10年內誕生5位「兆級美元」富翁

樂施會預測10年內誕生5位「兆級美元」富翁，而特斯拉執行長馬斯克將成為世界上第1位「兆級美元」富翁。（路透）

高佳菁／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕根據非政府組織樂施會（Oxfam）報告指出，隨著世界上最富有的人越來越多地受益於遺產和強大的關係，去年億萬富翁總財富增加了2兆美元（約新台幣66兆元）創史上第2大增幅，達15兆美元（約新台幣495兆元），預估未來10年內將誕生至少5位「兆級美元」富翁，而特斯拉執行長馬斯克預計在2027年成為世界上第1位「兆級美元」富翁。

CNBC報導，樂施會執行董事阿米塔布·貝哈爾 （Amitabh Behar）表示，去年少數特權階級，對全球經濟的掌控已經達到了曾經被認為難以想像的高度。

請繼續往下閱讀...

根據樂施會最新的年度不平等報告，在短短12個月內，全球最富有人士的總財富從13兆美元（約新台幣429兆）增加到15兆美元，創下樂施會有紀錄以來，第2大年度增幅。

與此同時，樂施會援引世界銀行的數據稱，自1990年以來，生活在貧困中的人數幾乎沒有變化。數據顯示，最富有的1%人擁有近45%的財富，而44%的人生活在世界銀行每天6.85美元（約新台幣226元）的貧窮線以下。

隨著世界上最富有的人的財富增長速度比之前預測的更快，樂施會現在預計10年內將出現至少5位「兆級美元」富翁。

根據Informa Connect Academy的1份報告，川普的親密盟友，特斯拉執行長馬斯克預計在2027年成為世界上第1位「兆級美元」富翁。彭博億萬富翁指數顯示，他目前的身價約為4400億美元（約新台幣14.52兆）。

貝哈爾表示，億萬富翁財富累積的速度不僅加快了3倍，而且他們的權力也增加了。

報告顯示，現在60%的億萬富翁財富來自繼承、壟斷或「裙帶關係」的力量。

即將離任的美國總統拜登警告稱，「美國正在形成一個擁有極端財富、權力和影響力的寡頭政治」。

貝哈爾表示，資金流向超級富豪的銀行帳戶，而不是急需的教師和藥品投資，「不僅不利於經濟，也不利於人類」。

許多所謂的『白手起家』其實是巨額財富的繼承人，這些財富是透過幾代人不勞而獲的特權傳承下來的。數十億美元的遺產不徵稅是對公平的侮辱，使財富和權力繼續鎖定在少數人手中的新貴族制度永久存在。

一手掌握經濟脈動 點我訂閱自由財經Youtube頻道

不用抽 不用搶 現在用APP看新聞 保證天天中獎 點我下載APP 按我看活動辦法