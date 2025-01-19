馬斯克想要私人海湖莊園 擬購華盛頓特區酒店改裝

特斯拉執行長馬斯克（左）考慮購買華盛頓特區的時尚酒店，可能規劃成類似川普總統（右）在佛州海湖莊園。（法新社）

吳孟峰／核稿編輯

〔財經頻道／綜合報導〕特斯拉執行長馬斯克正考慮購買華盛頓特區的時尚酒店（Line Hotel），打造一個私人社交俱樂部，可能將酒店規劃成類似川普總統在佛州海湖莊園的住所和私人俱樂部。

據《華盛頓觀察報》（Washington Examiner）報導，馬斯克似乎將目光投向華盛頓特區，這位億萬富翁大亨正關注亞當斯摩根街區的萊恩酒店（Line Hotel），計劃將其改造成「私人社交俱樂部」。該報導在川普1月20日就職典禮前幾天披露。

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2017年開幕的萊恩酒店曾經是華盛頓特區潮流引領者的首選之地。然而，在未能達到財務預期後，這家擁有220間客房的酒店現已被拍賣。馬斯克可能會將這個酒店改造成類似於川普海湖莊園住所，這是一個商業和政治圈名流交流的地方。

目前尚不清楚如果馬斯克購買這家飯店將有何用途。然而，媒體指出，由於這家科技巨頭老闆擔任政府效率部（DOGE）聯合主席，該地點有可能成為馬斯克的總部，加深他與川普及政府關係更加密切關係。

馬斯克對川普的支持不遺餘力，從慷慨的競選捐款到與當選總統一起出現在各種公共和私人活動中。隨著SpaceX和特斯拉牢牢取得政府合約，外界猜測馬斯克與川普的密切關係，可能會服務其商業利益，馬斯克的野心也日益清晰表現出來。

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