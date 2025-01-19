國發會預算遭砍2.74億元 政院公報網等平台恐將停擺

立法院審議中央政府總預算案，國發會預算遭刪2億7400萬元，不但嚴重影響推動政策任務，由國發會維運的行政院公報網站、公共政策網路參與平臺也可能面臨停擺。（資料照，記者吳欣恬攝）

〔記者吳欣恬／台北報導〕立法院審議中央政府總預算案，國發會預算遭刪2億7400萬元，不但嚴重影響推動政策任務，由國發會維運的行政院公報網站、公共政策網路參與平臺也可能面臨停擺。

國發會表示，國發會預算案近日加計通案刪減委辦費、一般事務費等科目及待表決提案後，刪減數將近2億7400萬元，佔國發會主管預算約7%，已嚴重影響各項政策任務之推動。

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國發會說明，立法院通案刪減「委辦費」科目，主要用於亞洲．矽谷智慧創新及擴大國際布局整合平臺計畫，強化晶片創新應用及臺灣新創生態系國際布局，維運Talent Taiwan強化延攬及留用海外人才，地方創生政策整體推動、計畫輔導及育成村營運工作等所需費用。

「媒體政策及業務宣導費」科目，則是辦理國家發展、經濟永續與上述產業創新等政策宣導與推廣事宜；「一般事務費」科目，用於辦理2050淨零城市展及國際論壇，本會大樓事務管理、清潔保全，中興新村環境維護等。

國發會強調，上述預算遭大幅刪減，將不利重要經濟政策推動及宣達、降低台灣的國際能見度與業者國際競爭力，錯失重要人才資源、影響地方創生產業發展，以及本會基本行政事務與派駐人力薪資等。

立院後續表決提案，刪減國發會資訊管理等經費，主要是用在維持行政院公報網站、公共政策網路參與平臺及資通訊網路、機房維運的基本需求等。

國發會主管今年度預算案47億2579萬8千元，前經委會立委審核及討論後刪減300萬元、凍結4210萬元；院會在未經審核也未協商討論下，大幅刪減2億7400萬元，凍結11億1700萬元。

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