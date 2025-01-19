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2千億撥補落空害民生電價漲？經部：台電舉債空間不高

2025/01/19 13:31

台電2千億撥補恐落空，經濟部表示，只能靠舉債與調漲電價兩方式調和，但台電舉債空間不高。（資料照）台電2千億撥補恐落空，經濟部表示，只能靠舉債與調漲電價兩方式調和，但台電舉債空間不高。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕原先朝野立委同意2000億元撥補以取代電價大漲，如今在野黨立委翻盤不認，執意要刪除台電撥補。對此，經濟部表示，僅剩漲電價與舉債兩途徑，但台電負債率已達92%，能運用的空間不大，至於民生電價是否大漲，仍要由電價審議委員會評估對物價及民生的衝擊。

台電去年追加1000億元預算、今年度電價撥補1000億元，在野黨揚言要全數刪除。經濟部官員表示，國際燃料成本上漲造成發電成本上揚，原先撥補案就是為降低對民生電價的衝擊，防堵通膨海嘯，所以由台電承擔起「通膨消波塊」的政策任務，降低電價漲幅的同時台電承受虧損，因此再由政府來撥補挹注台電財務。

撥補案落空將釀成台電財務危機更險峻，也波及電價上揚。官員坦言，撥補不成的話，台電財務壓力更大，僅能靠調漲電價與舉債兩方式調整，但台電負債率已高達92%，將近上限，若要再舉債，空間有限。

至於小商家、民生電價是否勢必調整電價？官員表示，這倒不是經濟部所能決定的，相信電價審議委員會將會秉持專業，審慎研判。

官員亦強調，「絕對不能讓台電倒」，台電目前已提出財務改善計劃，包括調整燃料成本、資產重整，此外，也會觀察看美國輸出石油燃料後，國際能源價格可否下降。

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