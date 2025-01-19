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撥補全刪仍風雨中搶修 台電：盼國會支持「風雨中的台電」

2025/01/19 10:38

台電籲請國會與社會支持「風雨中的台電」。（資料照）台電籲請國會與社會支持「風雨中的台電」。（資料照）

〔記者廖家寧／台北報導〕台電2000億元撥補恐遭在野黨全數刪除。台電今表示，無論任何突發停電事故、風災或地震，台電人為了穩定供電、點亮光明，第一時間衝向前線，「台電人永遠為了台灣在風雨中搶修，也盼請國會及社會各界支持在風雨中的台電。」

台電說明，目前我國民生電價每度平均2.77元，仍低於實質成本約1元，等於民眾每用1度電，台電就虧1元，因而台電現正爭取政府撥補預算，將用於補貼超過1400萬戶民生用戶的電費成本差距，降低家庭、企業負擔，穩定社會經濟。

台電強調，俄烏戰爭導致燃料價格飆漲是全球現象，許多國家除調整電價，亦同步藉財政預算補助減輕用戶負擔。例如，2022至2024年間，日本電費補貼約新台幣5500億元，法國則補貼約新台幣7000億元。

細數去年天災搶修人次，台電指出，2024年凱米、山陀兒及康芮3次颱風與403花蓮大地震等天災，累計造成超過260萬戶停電，台電出動5萬人次在風雨地動中搶修。

台電表示，俄烏戰爭導致近年國際燃料價格飆升，為穩定民生物價，台電自2022至2024年間共吸收電價成本逾2800億元，因而近期爭取政府預算撥補，持續穩定電價、照顧民生，並投入更多穩定供電建設。

台電指出，2020至2023年間，國際多數國家電價皆多次大漲，如法國的民生、工業電價累計調幅達37%、139%；韓國則分別調漲49%、87%。相比之下，台灣住宅用電近3年累計僅調7.1%。

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